Archie i Lilibet z oficjalnymi tytułami. Pałac Buckingham aktualizuje swoją stronę

To, że Meghan i Harry postanowili jednak używać tytułów Archiego i Lilibet stało się jasne w środę 8 marca, kiedy rzecznik prasowy pary poinformował, że "księżniczka Lilibet Diana została ochrzczona w piątek, 3 marca". Informację przekazała Agencja Reutera. Tymczasem Pałac Buckingham zaktualizował swoją stronę internetową, by "odzwierciedlić" tytuły dzieci. Dotąd książęta występowały na niej jako "Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor" i "Miss Lilibet". Teraz na linii sukcesji do tronu występują - na pozycji 6. "Prince Archie of Sussex", a na 7. "Princess Lilibet of Sussex".