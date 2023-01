Europejska Federacja Dziennikarzy o działaniach KRRiT w sprawie reportażu "Siła kłamstwa"

Europejska Federacja Dziennikarzy: to nowy atak na liberalne media

- To zdumiewające, że polskie władze wybrały sprawę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na pierwsze starcie z naszymi wolnymi mediami. Przecież od wielu lat jest jasne, że katastrofa była wypadkiem, a nie wybuchem, jak oni wciąż powtarzają. To tylko dowodzi, jak ważne są wolne media i jak kluczowe jest bronienie prawdy - powiedział członek zarządu Towarzystwa Dziennikarskiego Krzysztof Bobiński, którego wypowiedź jest przytoczona w publikacji EFJ.

Europejska Federacja Dziennikarzy napisała też, że "wszczęcie postępowania przez KRRiT jest kolejnym etapem starcia między niezależnymi mediami a rządem w Polsce". Dodano, że następuje on "po protestach ulicznych z 2021 roku, które były reakcją na kontrowersyjny projekt ustawy o własności mediów, który, gdyby został przekształcony w prawo, zmusiłby właścicieli TVN do sprzedaży swoich większościowych udziałów".

Reportaż "Siła kłamstwa"

Reportaż "Siła kłamstwa", wyemitowany premierowo 12 września 2022 w TVN24, to efekt wielomiesięcznej pracy dziennikarza "Czarno na białym" TVN24 Piotra Świerczka. Autor dotarł do nagrań, zdjęć i międzynarodowych ekspertyz, dotyczących katastrofy w Smoleńsku w 2010 r., które - choć zostały zlecone przez tzw. podkomisję smoleńską Antoniego Macierewicza - nigdy nie znalazły się w jej raportach, także w tym ostatnim, który miał być raportem końcowym. Materiały te albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Świerczek rozmawiał także z ludźmi, którzy pracowali dla podkomisji, ale nie zgadzają się z jej wnioskami, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Co więcej, rozmówcy dziennikarza wprost mówią, że ich badania zostały zmanipulowane lub wybiórczo wykorzystane pod tezy z góry założone przez podkomisję.