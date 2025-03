Ograniczenia badań naukowych w USA

"FT" przypomniał, że w USA ruch o nazwie "Stand Up for Science" protestuje przeciwko planowanym cięciom i narzucanym z przyczyn ideologicznych ograniczeniom badań w takich obszarach jak zmiany klimatu , szczepionki i różnorodność. Trump nominował znanego z antyszczepionkowych poglądów Roberta F. Kennedy'ego jr. na szefa resortu zdrowia .

Nagrody Nobla od dawna są przedmiotem uwagi amerykańskiego prezydenta, sfrustrowanego faktem, że jeden z jego poprzedników Barack Obama został wyróżniony pokojowym Noblem, a on sam nigdy jej nie zdobył. W zeszłym miesiącu Trump powiedział, że należy mu się nagroda za wysiłki zmierzające do zakończenia wojny w Strefie Gazy, jednak dodał, że jego zdaniem nigdy jej nie dostanie.

"Do mojej skrzynki trafia mnóstwo sugestii"

Uważa się, jak podkreślił "FT", że tegoroczne Nagrody Nobla będą mogły zostać uznane za komentarz do współczesnych wydarzeń politycznych. Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla mogą zgłaszać tylko osoby spełniające określone kryteria, takie jak członkostwo w rządach krajowych lub legislaturach. Komitet Noblowski poinformował, że do 31 stycznia wpłynęło 338 nominacji do tegorocznej nagrody. Nazwiska nominowanych nie zostały ujawnione.