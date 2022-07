Dyrektor CIA o stanie zdrowia Putina

- Istnieje wiele plotek na temat zdrowia prezydenta Putina i według naszej wiedzy jest on zbyt zdrowy - oświadczył. Sala - jak opisuje BBC - zareagowała na to śmiechem, po czym Burns zaznaczył, że nie jest to oficjalny osąd wywiadu. Zwracał przy tym uwagę, że miał do czynienia i obserwował rosyjskiego prezydenta od dwóch dekad.

Szef CIA: plany Putina opierały się na głęboko wadliwych założeniach

Szef CIA był w Moskwie w listopadzie. Po zebraniu przez Stany Zjednoczone informacji na temat rosyjskich planów, chciał wtedy ostrzec przed poważnymi konsekwencjami zbrojnej inwazji na Ukrainę. Wracając do tych wydarzeń Burns, przyznał, że opuścił Rosję "bardziej zaniepokojony, niż kiedy do niej przyjechał".

Według niego plany Putina opierały się na "głęboko wadliwych założeniach i iluzji rzeczywistości, zwłaszcza co do Ukrainy i jej woli oporu". - Putin naprawdę wierzy w swoją retorykę. Przez lata słyszałem, jak mówił, że Ukraina nie jest prawdziwym krajem. Cóż, prawdziwe kraje walczą. I to jest właśnie to, co zrobili Ukraińcy - podsumował.