Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ma duże szanse na reelekcję

Co najmniej 17 członków Unii Europejskiej i kraje innych regionów popiera reelekcję Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa w roli szefa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - poinformowali dyplomaci w Genewie. Obecny szef WHO ma też szerokie poparcie krajów afrykańskich, gdyż walczy o ich dostęp do szczepionek przeciwko COVID-19.