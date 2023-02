Dwoje ludzi wpadło do zbiornika z czekoladą. Znany producent słodyczy ukarany

Federalne organy do spraw bezpieczeństwa w miejscu pracy ukarały koncern Mars Wrigley w amerykańskiej Pensylwanii grzywną w wysokości 14,5 tys. dolarów po wypadku, w wyniku którego dwoje pracowników wpadło do zbiornika z czekoladą.

Do incydentu doszło w fabryce słodyczy firmy Mars Wrigley w miejscowości Elizabethtown w czerwcu 2022 roku. Przedstawiciel miejscowych służb przekazał wówczas stacji CNN, że strażacy musieli wyciąć otwór w ścianie częściowo wypełnionego czekoladą zbiornika, by wydostać poszkodowanych. Według lokalnych raportów, na które powołuje się BBC, na miejsce przybyło ponad dwudziestu ratowników. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, jeden helikopterem.