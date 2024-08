Dwie lekarki podejrzane o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

W środę zatrzymane zostały dwie anestezjolożki ze szpitala Sfantul Pantelimon w Bukareszcie. Prokuratura oskarża kobiety o celowe doprowadzenie do zgonu 54-letniego mężczyzny, podejrzewa się również, że były one zaangażowane w śmierć kilkudziesięciu innych "słabo rokujących" pacjentów. W związku ze sprawą zatrzymano również jedną z pielęgniarek. Władze placówki podały się do dymisji.