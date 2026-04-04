Dwie kobiety aresztowane w USA. Iran zaprzecza powiązaniom z "generałem cieniem"

Irakijczycy opłakują generała Kasema Sulejmaniego Źródło: Reuters Archiwum

Według przedstawiciela irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dwie Iranki aresztowane w sobotę na terenie USA nie są spokrewnione z nieżyjącym Kasemem Sulejmanim - podała w niedzielę agencja Reuters, powołując się na irańskie media. To zaprzecza wcześniejszym doniesieniom strony amerykańskiej.

W USA aresztowano dwie Iranki

W sobotę o aresztowaniu dwóch kobiet informował Departament Stanu USA.

"Wczoraj wieczorem siostrzenica zmarłego generała dywizji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Kasema Sulejmaniego wraz z córką zostały zatrzymane przez agentów federalnych po tym, jak Sekretarz Stanu Marco Rubio pozbawił je statusu stałego rezydenta" - napisał resort dyplomacji w oświadczeniu. Zeinab Sulejmani, córka zmarłego oświadczyła, że ​​zatrzymane nie mają związku z jej rodziną.

Do aresztowania Iranek odniósł się w mediach społecznościowych sam Marco Rubio. "W tym tygodniu zakończyłem prawny status Afshar i jej córki. Obecnie przebywają one w areszcie ICE, oczekując na deportację ze Stanów Zjednoczonych" - napisał. Jak dodał, obie Iranki "były posiadaczkami Zielonej Karty i żyły w luksusie w Stanach Zjednoczonych".

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on…

"Jak wynika zarówno z doniesień prasowych, jak i jej własnych komentarzy w mediach społecznościowych, Sulejmani Afszar jest zagorzałą zwolenniczką totalitarnego, terrorystycznego reżimu w Iranie. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych, szerzyła propagandę reżimu irańskiego i celebrowała ataki na amerykańskich żołnierzy i obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie" - głosi oświadczenie Departamentu Stanu.

Śmierć "generała cienia" Sulejmaniego

Generał Kasem Sulejmani był dowódcą sił Al Kuds, jednostki specjalnej w strukturach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, odpowiedzialnej za operacje zagraniczne. Był też uważany za drugą najważniejszą osobę w Iranie po duchowo-politycznym przywódcy kraju ajatollahu Alim Chameneim. Nazywany bywał często "generałem cieniem" i otoczony w Iranie uwielbieniem godnym celebrytów.

Kasem Sulejmani Źródło: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE HANDOUT

Sulejmani został zabity w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA 3 stycznia 2020 roku. Ataku dokonano z użyciem dronów i zginęło w nim łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych. Wydarzenie to wywołało największe napięcia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi od 1979 roku, kiedy grupa studentów zajęła ambasadę USA w Teheranie i wzięła za zakładników pracowników tej placówki.

Kilka dni po uderzeniu amerykańskich dronów Iran przeprowadził atak rakietowy na iracką bazę lotniczą, w której stacjonowali amerykańscy żołnierze. Irańczycy przez pomyłkę zestrzelili także ukraiński samolot pasażerski nad Teheranem.

Do tragedii doszło również podczas pogrzebu zabitego generała. W czasie uroczystości pogrzebowych, w których brały udział dziesiątki tysięcy ludzi, wybuchła panika. 56 osób zostało stratowanych przez tłum.