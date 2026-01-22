Wspierają młodych ludzi w Polsce. Otrzymali grant od Lady Gagi

Przygotowania do koncertu Lady Gagi w Brazylii Źródło: Reuters

GrowSPACE i The Warsaw House Foundation to dwie polskie fundacje, które otrzymały grant finansowy "Kindness in Community Fund". Przyznaje go prowadzona przez Lady Gagę oraz jej mamę, Cynthię Bissett Germanottę, fundacja Born This Way.

Polskie organizacje znalazły się wśród 55 beneficjentów wybranych z 11 krajów na świecie, na które zostanie podzielone aż pięć milionów dolarów (18 mln zł) - oznacza to, że każda z nich otrzyma 100 tys. dolarów (359 tys. zł). O grant finansowy ubiegały się cztery tysiące organizacji z 80 krajów na świecie.

"Jesteśmy zaszczyceni" - przekazała w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych fundacja The Warsaw House Foundation. "Dziękujemy za tę niezwykłą szansę" - czytamy.

Obydwie polskie organizacje działają na rzecz dobrostanu młodych ludzi i wspierania zdrowia psychicznego. Misją Fundacji Warsaw House jest ochrona młodzieży LGBTQ+ w Polsce przed krzywdami związanymi z bezdomnością i uchodźstwem, wykluczeniem społecznym i ekonomicznym oraz wyposażenie ich w narzędzia potrzebne do bezpiecznej i niezależnej przyszłości.

Pozarządowa organizacja GrowSPACE, która działa od 2020 roku i także otrzymała grant finansowy, informuje, że "razem z Born This Way Foundation będzie promować równość, życzliwość i inkluzywność w całej Polsce".

Główne obszary jej działań skupiają się na trosce o zdrowie psychiczne w miejscu pracy, wspieraniu systemu edukacji i działań na rzecz praw człowieka. Wśród jej znanych inicjatyw jest między innymi Tęczowy Piątek w szkołach czy stworzenie "Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+".

Lista wybranych przez Born This Way beneficjentów została opublikowana 10 grudnia. Teraz na konta fundacji trafiły środki finansowe. Lady Gaga od lat angażuje się w akcje charytatywne i działa na rzecz zdrowia psychicznego i praw osób LGBTQ+.

