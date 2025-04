Dwa dokumenty o przyszłości Ukrainy. Propozycje USA rozbieżne z europejską wizją

Ekspert: Trump wskazuje, że główną przeszkodą jest to, że Ukraina się nie chce poddać Źródło: TVN24

Amerykańskie propozycje dotyczące warunków zawarcia rozejmu w Ukrainie zakładają między innymi uznanie Krymu za część Rosji - podał w piątek Reuters. Agencja przekazała także treść kontrpropozycji ze strony Ukrainy i państw Europy.

Kluczowe fakty: W Paryżu 17 kwietnia i w środę w Londynie odbyły się spotkania przedstawicieli różnych państw w sprawie ewentualnego zawieszenia broni w Ukrainie.

Delegacja USA była obecna we Francji, ale nie w Wielkiej Brytanii ponad tydzień później, gdzie byli przedstawiciele Ukrainy i niektórych państw Europy.

Agencja Reuters przekazała zawartość dwóch dokumentów związanych z tymi spotkaniami: z propozycjami amerykańskimi i europejskimi kontrpropozycjami.

Reuters powołuje się na dwa dokumenty, zawierające propozycje złożone przez obie strony. Powstały one w związku z rozmowami w Paryżu (17 kwietnia) i Londynie (23 kwietnia) z udziałem przedstawicieli USA, krajów europejskich i Ukrainy.

Dokument po rozmowach w Paryżu

Pierwszy dokument - według Reutersa - odzwierciedla propozycje, o których mówił Europejczykom w Paryżu specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff. Te propozycje zostały następnie przekazane stronie ukraińskiej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio opisał te propozycje jako "szerokie ramy" mające unaocznić rozbieżności między stronami.

Przewidują one uznanie przez USA de iure kontroli Rosji nad okupowanym Krymem i de facto kontroli nad okupowanymi częściami czterech obwodów południowej i wschodniej Ukrainy - chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego.

W sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy propozycje Witkoffa przewidują, że Ukraina otrzyma je od krajów europejskich i innych państw oraz że Kijów nie będzie dążył do członkostwa w NATO. Ponadto mowa jest w tym dokumencie o zniesieniu w ramach porozumienia z Rosją sankcji nałożonych na Moskwę po aneksji Krymu w 2014 roku.

Rozmowy w Londynie miały być kluczowe dla zakończenia wojny w Ukrainie, ale Marco Rubio odwołał swój udział

Kontrpropozycja Ukrainy i Europy

Drugi dokument pojawił się po rozmowach w Londynie między przedstawicielami Ukrainy i krajów europejskich. Reuters, powołując się na niesprecyzowane źródła, podał, że dokument został przekazany stronie amerykańskiej.

Dokument ten głosi, że dyskusja na temat kwestii terytorialnych odbędzie się po zawarciu rozejmu. Nie wspomina o uznaniu kontroli Rosji nad żadnym obszarem Ukrainy.

Zapowiada, że nie będzie ograniczeń dotyczących Sił Zbrojnych Ukrainy ani też ograniczeń dla wojsk sojuszniczych stacjonujących na terytorium tego kraju.

Proponuje, by wśród krajów oferujących gwarancje dla Ukrainy były też Stany Zjednoczone i mówi o "porozumieniu w stylu artykułu 5.", co jest odniesieniem do zbiorowej obrony krajów członkowskich NATO w reakcji na ewentualną agresję.

Dokument ten proponuje także, by Ukraina otrzymała odszkodowanie za zniszczenia wywołane inwazją rosyjską i by użyte zostały do tego celu zamrożone aktywa rosyjskie za granicą. Dokument Witkoffa mówi o samych odszkodowaniach, nie wymieniając źródeł ich finansowania.

