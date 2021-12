Duńskie firmy skazane za sprzedaż paliwa do Syrii. Tankowały rosyjskie bombowce

Duńska firma Bunker Holding i jej filia Dan-Bunkering zostały ukarane przez sąd w Odense grzywnami za nielegalną sprzedaż paliwa do Syrii. Z dostaw skorzystali Rosjanie, którzy w czasie syryjskiej wojny domowej udzielili militarnego wsparcia sojusznikowi Moskwy Baszarowi al-Asadowi.

Handlujące produktami naftowymi przedsiębiorstwa zostały uznane winnymi naruszenia nałożonych na Syrię sankcji Unii Europejskiej, poprzez wysłanie w latach 2015-17 tankowcami 172 tysięcy ton paliwa lotniczego do Turcji, Grecji oraz Cypru. Stamtąd trafiły one do syryjskiego portu Baniyas. Łącznie wysłano 33 transporty.