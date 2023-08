Niedźwiedź uciekł ze skrzyni w ładowni, spowodował opóźnienia na międzynarodowym lotnisku

Samolot z niedźwiadkiem na pokładzie - według oświadczenia linii lotniczej - miał lecieć z Bagdadu do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zwierzę wydostało się ze skrzyni po przylocie do Dubaju, na jednym z najbardziej obleganych przez pasażerów porcie lotniczym świata.

Linie Iraqi Airways opublikowały przeprosiny po tym, gdy jeden z pasażerów zamieścił w sieci nagranie, w którym skarżył się na opóźniony o ponad godzinę lot "z powodu niedźwiedzia". Na innym nagraniu widać niedźwiadka, który po wyjściu ze skrzyni zagląda przez uchylone drzwi samolotu, przez co stojące w pobliżu osoby - mimo potencjalnego niebezpieczeństwa związanego z kontaktem z dzikim zwierzęciem - mogły go pogłaskać.

Stacja CNN - powołując się na Iraqi Airways - poinformowała, że niedźwiadkowi podano środki uspokajające, po czym przetransportowano go z samolotu. Linia nie ujawniła, dlaczego niedźwiedź był transportowany do Zjednoczonych Emiratów Arabskich ani też nie podała żadnych informacji na temat jego stanu.

Wciąż niejasne jest to, gdzie docelowo miał być transportowany niedźwiedź. Jeden z anonimowych urzędników zatrudnionych w Iraqi Airways, cytowany przez Associated Press, przekazał, że zwierzę było w rzeczywistości transportowane do stolicy Iraku. "The Guardian" zwrócił przy tym uwagę, że trzymanie drapieżnych zwierząt jako zwierząt domowych stało się w ostatnim czasie w Iraku, zwłaszcza w Bagdadzie, popularne wśród zamożnych obywateli.