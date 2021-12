Media: Hiszpanka uwięziona w Dubaju. Nie może wyjechać z powodu systemu kafala

Hiszpanka Mercedes Ylania Cardenas z Malagi od ponad miesiąca nie może wyjechać z Dubaju, bo nie chce się na to zgodzić jej były szef ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powodem jest system kafala pozwalający na pełne kontrolowanie ludzi przyjeżdżających do pracy z zagranicy - podają hiszpańskie media.

System kafala

System kafala jest krytykowany przez organizacje broniące praw człowieka i Międzynarodową Organizację Pracy. Szacuje się, że na świecie ok. 3 mln osób pracuje w tym systemie i są to w większości ludzie pochodzący z krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Zrezygnowała z pracy, chciała wrócić do Hiszpanii

33-letnia Cardenas przybyła w październiku do ZEA razem ze swoim partnerem, by podjąć pracę na luksusowym jachcie do wynajęcia, ale warunki zatrudnienia okazały się dalekie od oczekiwanych. - System lokalizacji, radio i stery jachtu były zepsute. Nie było wskaźnika paliwa ani głębokościomierza. Statek płynął na ślepo. To było bardzo niebezpieczne - opowiedziała Hiszpanka o swojej byłej pracy dziennikowi.