"Nie wiem, co zamierzają ze mną zrobić". Uwięzionej księżniczce udało się przesłać potajemne nagrania

Nie chcę być zakładnikiem. Po prostu chcę być wolna – mówi na nagraniu opublikowanym przez BBC księżniczka Latifa. Córka emira Dubaju od 2018 roku przebywa w areszcie domowym, po tym jak podczas próby ucieczki ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich została siłą sprowadzona do kraju. Brytyjskim dziennikarzom nagranie przekazali przyjaciele księżniczki, którzy utraciwszy z nią kontakt, boją się o jej bezpieczeństwo.

Księżniczka przez kilka miesięcy wysyłała nagrania swoim znajomym. Rejestrowała je przy pomocy telefonu komórkowego, który otrzymała potajemnie około roku po przymusowym powrocie do Dubaju. Przyjaciele Latify zdecydowali się teraz przekazać materiały BBC w obawie o jej bezpieczeństwo. "Minęło wiele czasu" odkąd utraciliśmy kontakt – przyznała Tiina Jauhiainen, która pomagała księżniczce w próbie ucieczki w 2018 roku.

YouTube/Escape from Dubai

Latifa w marcu zamieściła nagranie w internecie YouTube/Escape from Dubai

"Każdego dnia boję się o swoje bezpieczeństwo"

W nagraniach upublicznionych przez BBC Latifa opisuje między innymi to, co działo się w momencie porwania. W trakcie ataku miała bronić się przed komandosami. Szarpała się z nimi, a jednego ugryzła w rękę. Wojskowi podali jej jednak środek nasenny, po którym ocknęła się dopiero po wylądowaniu w Dubaju.

Latifa nagrywała wideo w łazience, bo jak sama przyznała w "posiadłości, którą przekształcono w więzienie", to "jedyne pomieszczenie, którego drzwi mogę zamknąć". – Wszystkie okna zostały zatrzaśnięte, nie mogę otworzyć żadnego z nich. Na zewnątrz jest pięciu policjantów, a dwóch wewnątrz domu. Nie mogę wyjść na dwór, by złapać świeżego powietrza – opowiadała córka szejka. Jak dodała, nie ma dostępu do pomocy medycznej ani prawnej.