Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Według dziennika "Wall Street Journal" wydany przez Pentagon rozkaz do przygotowań drugiego lotniskowca do wysłania na Bliski Wschód miał paść po tym, jak we wtorek prezydent USA Donald Trump powiedział w wywiadzie dla portalu Axios, że rozważa taki ruch.

Lotniskowiec wraz z towarzyszącą grupą okrętów miałby dołączyć do lotniskowca USS Abraham Lincoln, który już znajduje się w tym regionie i został ściągnięty tam z Morza Południowochińskiego.

Jeden z cytowanych przez gazetę urzędników poinformował, że Pentagon przygotowuje okręty do rozmieszczenia za dwa tygodnie, prawdopodobnie ze wschodniego wybrzeża USA.

Lotniskowiec USS George H.W. Bush kończy serię ćwiczeń u wybrzeży Wirginii. Poprzednim razem dwie amerykańskie grupy lotniskowcowe przebywały w regionie w marcu 2025 roku, kiedy zostały tam wysłane do zwalczania jemeńskich sojuszników Iranu - bojowników Huti.

Trump: miejmy nadzieję, że Iran będzie rozsądny i zawrze porozumienie

Prezydent USA Donald Trump przekazał po środowym spotkaniu w Białym Domu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, że nalegał, by negocjacje z Iranem na temat porozumienia nuklearnego były kontynuowane.

Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w spotkaniu w Białym Domu uczestniczyli też współpracownicy Netanjahu. Ocenił, że to "było bardzo dobre spotkanie", a stosunki między dwoma krajami nazwał "niesamowitymi".

"Nie uzgodniono niczego ostatecznie poza tym, że nalegałem, by negocjacje z Iranem były kontynuowane, aby zobaczyć, czy porozumienie może być sfinalizowane, czy nie" - przekazał.

Zaznaczył, że osiągnięcie porozumienia będzie priorytetem. "Jeśli nie uda się, będziemy musieli zobaczyć, jaki będzie rezultat" - podkreślił Trump.

Napisał, że "ostatnim razem Iran zdecydował, że będzie lepiej, jeśli nie zawrze porozumienia i został uderzony przez Midnight Hammer, to nie wyszło im na dobre". Odniósł się w ten sposób do kryptonimu operacji amerykańskich sił, które latem minionego roku przeprowadziły atak na irańskie instalacje jądrowe.

"Miejmy nadzieję, że tym razem będą bardziej rozsądni i odpowiedzialni" - oświadczył prezydent.

