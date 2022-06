Spotkanie ministrów obrony państw NATO. "Jesteśmy gotowi zapewnić bezprecedensowe wsparcie dla Ukrainy"

Jak mówił, Rosja jest obecnie największym zagrożeniem dla Sojuszu. Przekazał, że na szczycie w stolicy Hiszpanii zaplanowanym na 29-30 czerwca spodziewa się decyzji, które wzmocnią zdolności obronne i odstraszania NATO. - Chodzi o to, by NATO stawało się silniejsze w świecie, który staje się coraz bardziej groźny. Jestem pewien, że szczyt przyniesie znaczące zmiany dla Sojuszu - dodał.

Błaszczak o rozmowach ministrów

Stoltenberg: jesteśmy gotowi zapewnić bezprecedensowe wsparcie dla Ukrainy

Szef Pentagonu: Zachód będzie wspierał Ukrainę "tak długo, jak to konieczne"

Na wcześniejszej konferencji razem ze Stoltenbergiem wystąpił Lloyd Austin, szef Pentagonu. Zapewnił, że Zachód będzie wspierał Ukrainę "tak długo, jak to konieczne". - Będziemy nadal ciężko pracować, by zapewnić, że robimy co tylko w ludzkich siłach jest możliwe, będziemy poruszać niebo i ziemię, by dostali zdolności, których potrzebują - powiedział Austin.