Dziś druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Możliwość przejęcia władzy we Francji przez skrajną prawicę - dawny Front Narodowy Marine Le Pen - sprawia, że niedzielne głosowanie określane jest jako historyczne. Zjednoczenie Narodowe jest faworytem głosowania. Do tej pory ugrupowanie to otaczał ścisły kordon sanitarny. Jak poinformowało MSW w Paryżu, frekwencja na godzinę 17 wyniosła 59,51 procent. Jak podaje agencja AP, to najwyższa frekwencja od 1981 roku o tej porze dnia głosowania.