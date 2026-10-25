Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii. Wygrana Flavio Bolsonaro "może wstrząsnąć" krajem

|
Flavio Bolsonaro i Lula
Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andre Coelho/EPA/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ryzyko nie polega na tym, że Flavio Bolsonaro powtórzy działania ojca, ale że go prześcignie - piszą brazylijskie media przed drugą turą wyborów prezydenckich w Brazylii. Badacze i analitycy przestrzegają, że wygrana Bolsonaro "byłaby kolejnym poważnym ciosem dla praworządności" kraju.

Laureat ekonomicznego Nobla z 2024 roku Daron Acemoglu ocenił w wywiadzie dla stacji BBC, że głosowanie w Brazylii to dla świata najważniejsze wybory w tym roku, poza Stanami Zjednoczonymi. Ewentualny powrót klanu Bolsonaro do władzy porównał do zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich z 2024 roku w USA.

Wygrana Flavia Bolsonaro w drugiej turze wyborów, która odbywa się w niedzielę, "może wstrząsnąć instytucjami, zwłaszcza jeśli będą jej towarzyszyć próby osłabienia sądów i mechanizmów publicznego nadzoru nad administracją" - ocenił Bhreno Vieira, politolog z Uniwersytetu Federalnego w Pernambuco.

Podkreślił, że obawy nasiliły się po pierwszej turze, w której Bolsonaro nieoczekiwanie wyprzedził obecnego lewicowego prezydenta Luiza Inacio Lulę da Silvę, walczącego o swoją czwartą kadencję.

Flavio Bolsonaro i Lula
Flavio Bolsonaro i Lula
Źródło zdjęcia: Andre Coelho/EPA/PAP

Bolsonaro ułaskawi ojca skazanego za próbę zamachu stanu?

Po pierwszej turze Bolsonaro oświadczył, że zamierza doprowadzić do zmiany konstytucji, aby "ponownie zdemokratyzować" Brazylię. W kampanii sugerował, że ułaskawi ojca, skazanego na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu, i będzie dążył do amnestii dla pozostałych uczestników spisku z przełomu 2022 i 2023 roku Zapowiadał też kontynuację polityki ojca.

Próba ułaskawienia Bolsonaro seniora "byłaby kolejnym poważnym ciosem dla praworządności w Brazylii" - ocenił w komentarzu dyrektor programu do spraw Ameryki Łacińskiej w londyńskim think tanku Chatham House, Christopher Sabatini.

Postać Jaira Bolsonaro polaryzuje Brazylię. Były oficer sił zbrojnych wielokrotnie chwalił autorytarne i wojskowe rządy. Doszedł do władzy po wyborach z 2018 roku, gdy do społeczeństwa rozczarowanego skandalami i kryzysami gospodarczymi przemówiła obietnica radykalnych zmian, składana przez politycznego outsidera.

Jako prezydent wprowadzał reformy korzystne dla biznesu i rolników, co doprowadziło między innymi do wzrostu tempa wycinki Puszczy Amazońskiej. Zasłynął ostrymi, często wulgarnymi atakami na dziennikarzy, sporami z Sądem Najwyższym, negacjonizmem klimatycznym i bagatelizowaniem pandemii Covid-19.

W kampanii z 2022 roku Bolsonaro kwestionował uczciwość wyborów. Gdy przegrał, jego zwolennicy gromadzili się w okolicach koszar, domagając się interwencji wojska. Później tłumy jego sympatyków przeprowadziły szturm na budynki rządowe w Brasilii. Komentatorzy porównywali to do ataku na amerykański Kapitol, do którego doszło w 2021 roku po porażce wyborczej Trumpa.

Zwycięstwo Bolsonaro może oznaczać ograniczenia w poszerzaniu praw mniejszości i kobiet

Jorge Gomes, politolog z Uniwersytetu Federalnego w Campina Grande, ocenił, że ruch Bolsonaro wpisuje się w globalne zjawisko erozji demokracji. - Polega ono na stopniowej degradacji liberalnych cech demokracji, a w następstwie - też samej rywalizacji wyborczej na skutek działań podejmowanych przez osoby wybrane w głosowaniu - wyjaśnił.

- Współczesne demokracje nie upadają w wyniku klasycznych zamachów stanu, lecz stopniowo obumierają za sprawą przywódców, którzy niszczą je od wewnątrz - ocenił Gomes.

Ana Tereza Duarte, politolożka z uniwersytetu Facultade Central do Recife, zauważyła z kolei, że Flavio Bolsonaro zamierza powołać do Sądu Najwyższego konserwatywnych sędziów, co może stanowić przeszkodę w poszerzaniu praw mniejszości i kobiet, w tym w kwestii aborcji.

Media: rząd Flavia będzie sterowany przez Jaira

Komentatorzy podkreślają, że Bolsonaro odniósł sukces w odbywających się równocześnie z pierwszą turą wyborach parlamentarnych i stanowych. Jego Partia Liberalna (PL) zdobyła najwięcej mandatów w Izbie Deputowanych i będzie największym ugrupowaniem w Senacie.

Jeśli Flavio zostanie prezydentem, dzięki wzmocnionej reprezentacji w Kongresie "będzie miał do dyspozycji więcej narzędzi, by wprowadzać w życie autorytarny program swojego ojca" - oceniła brazylijska dziennikarka Miriam Leitao na łamach dziennika "O Globo".

"Politologia uczy, że to w drugiej kadencji autokratyczny projekt podbija stawkę. Ryzyko nie polega na tym, że syn powtórzy działania ojca, ale że go prześcignie" - napisała Leitao. Oceniła jednocześnie, że rząd Flavia będzie w rzeczywistości sterowany przez Jaira, który "zawsze kierował klanem żelazną ręką".

Giełdy entuzjastycznie zareagowały na nadspodziewanie dobry wynik Flavia w pierwszej turze, ale zdaniem części analityków radość inwestorów była chybiona. Acemoglu ocenił, że "jakakolwiek alternatywa" byłaby lepsza od Bolsonaro, a inny laureat ekonomicznego Nobla, Joseph Stiglitz, przestrzegł, że zwycięstwo Bolsonaro będzie groźne dla brazylijskiej gospodarki.

Zdaniem Stiglitza program zaciskania pasa, zapowiadany przez Bolsonaro, w krótkim terminie doprowadziłyby do spadku PKB, a w długim - ograniczyłyby inwestycje. Wzrosłyby nierówności społeczne i wskaźniki ubóstwa, a dystans dzielący Brazylię od państw rozwiniętych powiększyłby się - ocenił ekonomista.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
BrazyliaFlavio BolsonaroInacio Lula da Silva
Czytaj także:
imageTitle
Koledzy poruszeni losem trenera Bayernu. "Byłem w szoku"
EUROSPORT
Sztorm na Bałtyku
Wieje od Bałtyku po góry. Odwołane kursy promów
METEO
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Chcą zbudować metropolię od zera. Prezydent podał szczegóły
BIZNES
Policyjna taśma (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w rzece
WARSZAWA
1 godz
pc
Jak zdobyć zasięgi w internecie i wyjść poza własną bańkę? Andziaks, fanki Tuska i 600 zł za życzenia dla Urbana
Opinie i wydarzenia
Krajowy trening bezpieczeństwa Wilanów
Dzieci nie chcą. W weekend do szkoły?! Negocjujemy
Agata Listoś-Kostrzewa
sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Zapłacili za budowę domów, stracili pieniądze. Jest wyrok
WARSZAWA
Flavio Bolsonaro i Luiz Inacio Lula da Silva w czasie debaty prezydenckiej
Syn skazanego prezydenta kontra 80-latek. O co toczy się gra?
Maja Piotrowska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: początek listopada odwróci bieg wydarzeń
METEO
kadr z filmu "Lalka"
"Wydarzenie, które się dzieje raz na na dekady". Twórcy o sukcesie "Lalki"
Kultura i styl
imageTitle
Nokaut w finale. Pogromczyni Linette podbiła Osakę
EUROSPORT
Awaria prądu na Kubie
Kuba pogrążona w kryzysie. "Nadszedł czas"
BIZNES
imageTitle
Źli na sędziego. Aż odmówili dalszej gry
EUROSPORT
Kierowca był nietrzeźwy (zdjęcie ilustracyjne)
Zauważyła, że wjechał do rowu. Zabrała mu kluczyki i wezwała policję
WARSZAWA
Ruszyło głosowanie (zdjęcie ilustracyjne)
Referendum w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta. Trwa głosowanie
Polska
Silny wiatr
RCB ostrzega przed groźną pogodą
METEO
shutterstock_2514454195
Fala oszustw na mandaty. "Powinna nam się zapalić czerwona lampka"
BIZNES
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Pieszy potrącony na drodze, trafił do szpitala
WARSZAWA
Kim Dzong Un na moście na rzece Jalu
Kim Dzong Un już wrócił z Chin. Wiadomo, co tam robił
Świat
Musieli czekać zanim pociąg ruszył (zdjęcie ilustracyjne)
Przez godzinę stali na stacji. Bo czas zmienił się z letniego na zimowy
Poznań
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne na Pradze Południe
"Ważny sygnał dla opinii publicznej". Sąd oddalił pozew dewelopera
Alicja Glinianowicz
Wiatr, parasol
Uwaga na silny wiatr. Pomarańczowe alarmy dla kolejnego regionu
METEO
Drogowcy zdążyli wyłączyć na ulicy sygnalizację
Szpetne barierki zamiast poręczy. Urzędnicy kazali je zlikwidować, jednak zostają
Poznań
Liczne dziury w nawierzchni nie są niczym nowym dla mieszkańców ulicy Nad Zatoką w Toruniu
Walczą o naprawę drogi. Z obawą patrzą na to, co przyniesie zima
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Nagły zwrot. Reprezentant Polski wypadł ze składu tuż przed meczem
EUROSPORT
Mężczyzna padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Znajoma z sieci, spotkanie w Pradze, inwestycje i ogromna strata
WARSZAWA
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Donald Trump
Prezydent USA zagłosował. Oskarżył demokratów o "korupcję"
Świat
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
"Psy i ludzie - wszyscy jedzą trawę"
Tomasz Pupiec
imageTitle
Skandal z piłkarzem Radomiaka. Wyłonił się z tunelu i zaatakował
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica