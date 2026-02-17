Logo strona główna
Świat

Druga runda rozmów USA-Iran. Uzgodniono "zasady przewodnie"

Teheran, Iran. Panorama miasta, widok na miasto
Irańska delegacja opuściła miejsce negocjacji z USA, mijając tłum protestujących
Źródło: Reuters
Udało się osiągnąć szerokie porozumienie w sprawie zestawu zasad przewodnich - poinformował szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi, mówiąc o wnioskach po drugiej rundzie pośrednich rozmów między Iranem a USA. Zapowiedział też początek prac nad "tekstem potencjalnego porozumienia".

W rozmowie z irańską telewizją państwową Abbas Aragczi ocenił, że w porównaniu z pierwszą turą rozmów doszło do "dobrych postępów", a rozmowy były konstruktywne. Zaznaczył jednak, że otwarte aluzje strony amerykańskiej do możliwości użycia siły wobec Iranu "muszą się natychmiast i bezwarunkowo skończyć" - relacjonuje agencja informacyjna AFP.

Miejsce pośrednich rozmów między USA a Iranem w Genewie
Miejsce pośrednich rozmów między USA a Iranem w Genewie
Źródło: PAP/EPA/MARTIAL TREZZINI

- Udało nam się osiągnąć szerokie porozumienie w sprawie zestawu zasad przewodnich, na podstawie których (...) zaczniemy pracę nad tekstem potencjalnego porozumienia - dodał szef irańskiej dyplomacji.

Minister przekazał również, że jego amerykańscy rozmówcy nie zaproponowali jeszcze daty następnej rundy negocjacji.

Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Rynek ropy wstrzymuje oddech przed rozmowami USA-Iran
BIZNES
Donald Trump w Fort Bragg
"Amerykańskie wojsko może zaatakować". Reuters: przygotowują się
Antyamerykański billboard na placu Enqelab w centrum Teheranu
Iran gotowy na kompromis? "Piłka jest po stronie Ameryki"

Czego dotyczyły rozmowy?

We wtorkowych rozmowach stronę amerykańską reprezentowali: wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć i doradca Donalda Trumpa - Jared Kushner. Aragczi stał na czele irańskiej delegacji. W rozmowach, tak jak poprzednio, pośredniczyli dyplomaci z Omanu.

Na razie nie opublikowano żadnych komunikatów po rozmowach. Przed ich rozpoczęciem przedstawiciel Iranu - zastrzegając sobie anonimowość - powiedział Reutersowi, że delegacja Teheranu przyjechała do Genewy z "realnymi, konstruktywnymi propozycjami" i nie ma założonego z góry nastawienia co do ich rezultatu.

Pierwsza runda rozmów pomiędzy Iranem a USA została przeprowadzona w Omanie 6 lutego. Według mediów kwestią sporną od początku pozostawał zakres rozmów. Strona amerykańska żąda od Teheranu ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie. Iran nalegał, by rozmowy dotyczyły tylko kwestii jądrowych.

Opracowała Kamila Grenczyn/akr

pc

Protestują głównie młodzi, odarci z resztek nadziei

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Iran, USA, Steve Witkoff, Administracja Donalda Trumpa, Jared Kushner, Bliski Wschód, Irański program atomowy
