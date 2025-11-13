Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Drony paraliżują lotniska. Sposoby na to są, ale nie w Polsce

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
Pokaz dronów podczas briefingu prasowego w siedzibie PAŻP
Źródło: Piotr Nowak/PAP
Kopenhaga, Oslo, Monachium, Bruksela. Setki odwołanych lotów, tysiące uziemionych pasażerów i wielomilionowe straty. Pytanie, kto kierował dronami, które sparaliżowały największe lotniska w Europie, pozostaje otwarte. Podejrzenia padają na Rosję, ale śledztwa wciąż trwają. Pewne jest to, że ostatnie incydenty ujawniły poważne luki w systemach zabezpieczeń portów lotniczych. W Polsce detekcja bezzałogowych statków powietrznych wciąż zależy przede wszystkim od oczu pilotów i kontrolerów. A rynek systemów antydronowych kwitnie nam pod nosem.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Jeśli zgłoszenia, które otrzymujemy, są prawdziwe, wygląda na to, że mamy do czynienia ze skoordynowanymi i uporczywymi działaniami, a nie z pojedynczymi, lokalnymi incydentami" - ocenia w rozmowie z TVN24+ Alejandro Rojas z Enigma Lab, największej na świecie interaktywnej bazy danych dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych i niezidentyfikowanych obiektów latających. Aplikacja Enigma pozwala na zgłaszanie i monitorowanie takich maszyn, tworząc globalną sieć "obserwatorów nieba".

"Świadkowie z całej północnej Europy zamieszczali zgłoszenia w naszej aplikacji opisujące obiekty posiadające nietypowe światła i wykazujące niekonwencjonalne wzorce lotu. Raporty te podkreślają skalę zagrożeń dla cywilnej i wojskowej przestrzeni powietrznej" - dodaje Rojas.

Sygnały od świadków zaczęły mnożyć się pod koniec września. Noc 22 września przynosi pierwszy z nich. Nad lotniskiem w Kopenhadze - jednym z największych w Europie - pojawiają się dwa niezidentyfikowane drony. Ze względów bezpieczeństwa port zostaje tymczasowo zamknięty. Odwołane są dziesiątki lotów, co skutkuje uziemieniem tysięcy pasażerów.

Kilka godzin później do podobnego incydentu dochodzi na lotnisku w Oslo.

W tym samym tygodniu drony paraliżują także inne duńskie lotniska: w Aalborg, Esbjerg, Sonderborg, Skrydstrup oraz Billund.

To, co początkowo wydaje się incydentalnymi zakłóceniami, przeradza się w falę podobnych zdarzeń w całej Europie.

Monika Winiarska
Monika Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pakistan. Miejsce wybuchu w Islamabadzie
Eksplozje w dwóch stolicach "w momencie narastających napięć"
Świat
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
WARSZAWA
Grzegorz Braun
Uwiedzenie chrześcijan. Parodia katolicyzmu Grzegorza Brauna
Tomasz P. Terlikowski
Trump i Netanjahu
Trump poprosił prezydenta Izraela o ułaskawienie Netanjahu
Świat
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Koniec shutdownu w USA. Trump podpisał ustawę
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
Odmowa, pakt, Obajtek i dymisja. To warto wiedzieć
Polska
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
METEO
imageTitle
Djoković o Sinnerze. "To będzie go prześladować do końca kariery"
Najnowsze
Kaczyński
Poseł Konfederacji mówi o "potwarzy". Kaczyński broni Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Lewandowski "pokazał jaja" i namawia do tego innych
EUROSPORT
imageTitle
Sinner bez litości. Ma awans w Turynie
EUROSPORT
zurek
Lekcja od ministra Żurka. "Żeby nie zrobić sobie krzywdy i był dobry efekt"
Polska
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
WARSZAWA
imageTitle
Ta rozmowa jej nie znudziła. Katarzyna Niewiadoma-Phinney w podcaście Eurosportu
EUROSPORT
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
METEO
shutterstock_1405253582
Problemy popularnej sieci. Pracownicy zapowiadają protest
BIZNES
Otwarcie Pawilonu Tańca
Neon już świeci. Ten pawilon będzie domem tańca
Piotr Bakalarski
Sławomir Mentzen
Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek
WARSZAWA
Mgła, noc
Żółte alarmy w części kraju. Uważajmy
METEO
12 2000 kropka gosc-0025
Schetyna w "Kropce nad i" o "upartyjnianiu państwa" przez prezydenta
Polska
12 1925 fpf gosc-0022
Ministra o propozycji prezydenta: dobre intencje to nie zawsze mądre działania
BIZNES
imageTitle
Szef Barcelony skomentował tajemniczy wpis Messiego
EUROSPORT
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
METEO
Karol Nawrocki
"Zakładnikami tych problemów są zwykli ludzie"
Polska
imageTitle
Zacięta walka w ATP Finals. Auger-Aliassime ciągle jest w grze
EUROSPORT
Marian Banaś
Były szef NIK Marian Banaś z zarzutami
Polska
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
Mecz Polska-Holandia na Narodowym. W piątek spore utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
"Od razu pojawił się strach". Wyjątkowa konferencja Francuzów
EUROSPORT
Konkret24. Czy "prezydent może zamknąć "wszystkie granice?
Lista Nawrockiego. Ministerstwo: dostaliśmy pismo
Polska
Pochmurna, mglista, chłodna noc
Czeka nas zimna noc, w dzień mocniej powieje
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica