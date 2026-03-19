Media: drony nad bazą wojskową USA. Mieszkają tam Hegseth i Rubio

Niezidentyfikowane drony wykryte nad bazą wojskową w Waszyngtonie

Według źródeł "Washington Post" w ciągu jednej nocy w ostatnich dniach nad Fort Lesley J. McNair zaobserwowano kilka dronów, a ich pochodzenie pozostaje nieznane. W rezultacie zwiększono środki bezpieczeństwa i zwołano spotkanie w Białym Domu.

To tam mieszkają sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth - podaje "WaPo". Rozważano nawet przeniesienie obu polityków, jednak ostatecznie nie zmienili oni miejsca zamieszkania.

W zeszłym tygodniu "New York Times" informował, że prokurator generalna Pam Bondi została relokowana w ubiegłym miesiącu z mieszkania w Waszyngtonie do jednej z baz wojskowych w okolicy w związku z obawami o bezpieczeństwo. Gazeta donosiła, że na terenie bazy - nie precyzując, o jakie dokładnie miejsce chodzi - mieszkają też inni przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, w tym Marco Rubio i Pete Hegseth.

Globalny alert bezpieczeństwa

Incydenty zbiegają się z globalnym alertem bezpieczeństwa dla amerykańskich placówek dyplomatycznych oraz podniesieniem poziomu ochrony w kilku bazach na terenie kraju. Bazy Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst w New Jersey i MacDill Air Force Base na Florydzie ogłosiły poziom "Charlie", oznaczający wiarygodne zagrożenie atakiem. W tej drugiej placówce FBI badało podejrzaną przesyłkę, a inne niepokojące wydarzenie doprowadziło do czasowego nakazu nieopuszczania budynków.

- Departament nie może komentować przemieszczania się sekretarza ze względów bezpieczeństwa, a informowanie o takich działaniach jest skrajnie nieodpowiedzialne - oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Odmówił podania szczegółów.

Z kolei rzecznik sił powietrznych wyjaśnił, że aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i realizację misji, "dowódcy dostosowują poziom ochrony obiektów wojskowych zgodnie z lokalną oceną zagrożeń".

Napięcia w związku z atakiem na Iran

Zdaniem "WaPo" napięcia mają związek z rosnącym ryzykiem odwetu ze strony Iranu po atakach USA i Izraela na ten kraj. Departament Stanu USA polecił wszystkim placówkom dyplomatycznym "natychmiast" przeprowadzić przegląd bezpieczeństwa, wskazując na "trwającą i rozwijającą się sytuację na Bliskim Wschodzie oraz możliwość jej rozlania się na inne regiony".

Podobne incydenty z udziałem dronów notowano w ostatnim czasie także w pobliżu miejsc pobytu Donalda Trumpa i innych wysokich rangą urzędników.

Opracował Kuba Koprzywa/ft