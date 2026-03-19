Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: drony nad bazą wojskową USA. Mieszkają tam Hegseth i Rubio

Niezidentyfikowane drony wykryte nad bazą wojskową w Waszyngtonie
Źródło: TVN24
W ostatnim czasie nad bazą wojskową w Waszyngtonie zaobserwowano niezidentyfikowane drony - donosi "Washington Post". Jak podaje gazeta, mieszkają tam sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth. Incydent zbiegł się w czasie z podniesieniem poziomu ochrony w kilku bazach w USA. Napięcia mogą mieć związek z irańskim odwetem - podaje "WaPo".

Według źródeł "Washington Post" w ciągu jednej nocy w ostatnich dniach nad Fort Lesley J. McNair zaobserwowano kilka dronów, a ich pochodzenie pozostaje nieznane. W rezultacie zwiększono środki bezpieczeństwa i zwołano spotkanie w Białym Domu.

To tam mieszkają sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth - podaje "WaPo". Rozważano nawet przeniesienie obu polityków, jednak ostatecznie nie zmienili oni miejsca zamieszkania.

W zeszłym tygodniu "New York Times" informował, że prokurator generalna Pam Bondi została relokowana w ubiegłym miesiącu z mieszkania w Waszyngtonie do jednej z baz wojskowych w okolicy w związku z obawami o bezpieczeństwo. Gazeta donosiła, że na terenie bazy - nie precyzując, o jakie dokładnie miejsce chodzi - mieszkają też inni przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, w tym Marco Rubio i Pete Hegseth.

Globalny alert bezpieczeństwa

Incydenty zbiegają się z globalnym alertem bezpieczeństwa dla amerykańskich placówek dyplomatycznych oraz podniesieniem poziomu ochrony w kilku bazach na terenie kraju. Bazy Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst w New Jersey i MacDill Air Force Base na Florydzie ogłosiły poziom "Charlie", oznaczający wiarygodne zagrożenie atakiem. W tej drugiej placówce FBI badało podejrzaną przesyłkę, a inne niepokojące wydarzenie doprowadziło do czasowego nakazu nieopuszczania budynków.

"Wewnętrzna rozgrywka" w cieniu wojny z Iranem. "Chce mieć za sobą sukces"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wewnętrzna rozgrywka" w cieniu wojny z Iranem. "Chce mieć za sobą sukces"

Sebastian Zakrzewski

- Departament nie może komentować przemieszczania się sekretarza ze względów bezpieczeństwa, a informowanie o takich działaniach jest skrajnie nieodpowiedzialne - oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Odmówił podania szczegółów.

Z kolei rzecznik sił powietrznych wyjaśnił, że aby zapewnić bezpieczeństwo personelu i realizację misji, "dowódcy dostosowują poziom ochrony obiektów wojskowych zgodnie z lokalną oceną zagrożeń".

Napięcia w związku z atakiem na Iran

Zdaniem "WaPo" napięcia mają związek z rosnącym ryzykiem odwetu ze strony Iranu po atakach USA i Izraela na ten kraj. Departament Stanu USA polecił wszystkim placówkom dyplomatycznym "natychmiast" przeprowadzić przegląd bezpieczeństwa, wskazując na "trwającą i rozwijającą się sytuację na Bliskim Wschodzie oraz możliwość jej rozlania się na inne regiony".

"Chciała być żeńską wersją Trumpa". "ICE Barbie" z nowym zadaniem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Chciała być żeńską wersją Trumpa". "ICE Barbie" z nowym zadaniem

Sebastian Zakrzewski, Marcin Złotkowski

Podobne incydenty z udziałem dronów notowano w ostatnim czasie także w pobliżu miejsc pobytu Donalda Trumpa i innych wysokich rangą urzędników.

OGLĄDAJ: Trump się przeliczył? "Myśleli: wejdziemy, zbombardujemy i będzie koniec"
pc

Trump się przeliczył? "Myśleli: wejdziemy, zbombardujemy i będzie koniec"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: John M. Chase/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
USAWaszyngtonMarco RubioPete HegsethPentagonIranDrony
Czytaj także:
Zaginęła 12-letnia Oliwia Cyper
12-letnia Oliwia wyszła do szkoły i przepadła. Policja apeluje o pomoc
Kraków
Burze w Pakistanie
Załamanie pogody w 20-milionowej metropolii. Zabici i ranni
METEO
Huta szkła Biaglass w Białymstoku
Każą im jechać 700 kilometrów, żeby rozwiązać umowy o pracę i dostać odprawy
Białystok
Wypadek na Rondzie ONZ
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
WARSZAWA
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty odsyła projekt Nawrockiego. "Legislacyjny bubel"
Patryk Michalski
imageTitle
Na Anfield polała się krew. Niecodzienna kontuzja, konieczna operacja
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia o poranku tuż pod granicą z Niemcami
Szczecin
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
METEO
imageTitle
Flick o Lewandowskim. "Niektórzy mówili, że już się skończył"
EUROSPORT
Błażejewo leży pod Kórnikiem
"Dziwne zgony właścicieli nieruchomości i bardzo dziwni ludzie z testamentami w ręku"
Filip Czekała
Domański
Minister finansów: od tego momentu nie rozmawialiśmy z szefem NBP
Rozmowa Piaseckiego
Rumunia zwiększa kwoty odstrzału niedźwiedzi brunatnych po ataku na 19-latkę
Złapać, uśpić, założyć obrożę. A poza tym uniemożliwić wyjadanie śmieci
Rzeszów
imageTitle
Garcia dał szansę Szczęsnemu. "Odpocznie trochę od palenia"
EUROSPORT
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
WARSZAWA
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
WARSZAWA
Viktor Orban, Węgry
Coraz gorsze notowania Orbana. Reuters: Vance na ratunek
Świat
imageTitle
Polski "rezerwowy" w Lidze Mistrzów. W ostatniej chwili zastąpił Marciniaka
EUROSPORT
imageTitle
Mecz Hurkacza przełożony. Jest nowa godzina
EUROSPORT
Sebastian M. jest oskarżony o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
"Jesteś wolny, dyplomata do ciebie jechał". To usłyszał Sebastian M.
Polska
imageTitle
Świątek w starciu z Linette. Kiedy polski hit Miami Open?
EUROSPORT
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
WARSZAWA
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
WARSZAWA
24 min
nowrocky nawrocki2
PremieraZnajomi prezydenta i wielkie pieniądze. Tego mieliśmy nie wiedzieć o Nowrocky
Czarno na białym
45 min
pc
Rosja zobaczyła światełko w tunelu. Kiedy zgaśnie?
Podcast o zagranicy
Radosław Sikorski podczas wystąpienia w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji
Sikorski o przyszłości Europy: mamy do tego potencjał
Polska
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
WARSZAWA
lotnisko JFK Nowy Jork USA - Midary shutterstock_2230337947
Kolejne kraje zapłacą kaucję za wizę do USA
BIZNES
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
METEO
Uszkodzenia dzielnicy mieszkalnej Odessy po ataku wroga
Atak przy granicy z Polską. Doszło do pożaru
Świat
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

