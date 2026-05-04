Świat W Moskwie dron uderzył w wieżowiec Oprac. Mikołaj Stępień |

Szczątki po uderzeniu drona w budynek w Moskwie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Według wstępnych informacji dron uderzył w budynek przy ulicy Mosfilmowskiej. Nie ma ofiar śmiertelnych" - poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin w komunikatorze Telegram. Według portalu Kyiv Post chodzi o luksusowy kompleks wieżowców mieszkalnych, Mosfilm Tower.

Zdjęcia opublikowane przez kanał Supernova+ na Telegramie pokazują uszkodzenia jednego z górnych pięter budynku położonego około 3 km od ministerstwa obrony Rosji i 7 km od Kremla. Na jednym z nagrań umieszczonych na tym samym kanale widać także dron lecący na niskiej wysokości w kierunku miasta, na innym - porozrzucane szczątki bezzałogowca w pobliżu miejsca uderzenia.

Według rosyjskiego resortu obrony w ciągu minionej nocy siły rosyjskie przechwyciły i zniszczyły łącznie 117 ukraińskich dronów w wielu regionach, w tym w okolicach Moskwy.

Ukraińskie uderzenia w Moskwę

Od kiedy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, Kijów wielokrotnie przeprowadzał ataki na Moskwę, która należy do najlepiej chronionych przez systemy obrony przeciwlotniczej obszarów kraju. Do jednego z największych takich ataków doszło w połowie marca, gdy według mediów w kierunku rosyjskiej stolicy skierowano 65 bezzałogowców. Poprzednie uderzenia na Moskwę i jej okolice prowadziły m.in. do czasowego zamykania czterech międzynarodowych lotnisk wokół miasta, a także przerw w dostawach prądu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Uderzenie w głębi Rosji. Ogromne straty

Strona ukraińska nie skomentowała dotychczas najnowszego ataku. W Moskwie wprowadzane są szczególne środki bezpieczeństwa w związku z obchodzonym 9 maja tzw. Dniem Zwycięstwa. Tego dnia upamiętniane jest zwycięstwo stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej, w której ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej, czyli lata 1941-1945.

OGLĄDAJ: Ukraina w nowej roli? "Pierwszy raz od początku inwazji została postawiona w takiej sytuacji" Zobacz cały materiał