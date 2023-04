Wyznania dzieci z Ukrainy i Rosji podczas drogi krzyżowej. "Jestem rosyjskim chłopcem... gdy to mówię, prawie czuję się winny"

Przy jednej ze stacji tegorocznej drogi krzyżowej w Koloseum odczytano wyznania dwóch chłopców z Ukrainy i Rosji. Dziecko z Ukrainy opisywało, że "wszędzie wokół toczy się wojna". "Ale w sercu wciąż mam tę pewność, o której mówiła mi babcia, gdy płakałem: 'Zobaczysz, że wszystko minie'" - dodał malec. "Ja natomiast jestem rosyjskim chłopcem... podczas gdy to mówię, to prawie czuję się winny" - wyznał drugi chłopiec. "Wszyscy mówili nam, że musimy być dumni, ale w domu było tylko wiele cierpienia i smutku" - dodał.

Listy od młodego Ukraińca i Rosjanina

"Gdy to mówię, to prawie czuję się winny". Wyznanie rosyjskiego chłopca

Zabrzmiały następnie słowa młodego Rosjanina: "Ja natomiast jestem rosyjskim chłopcem... podczas gdy to mówię, to prawie czuję się winny, ale jednocześnie nie rozumiem dlaczego i czuję się podwójnie źle. Odarty ze szczęścia i marzeń na przyszłość".

"Od dwóch lat widzę płaczącą babcię i mamę. W liście doniesiono nam o śmierci mojego starszego brata, do dziś pamiętam go w dniu jego 18. urodzin, uśmiechniętego i jaśniejącego jak słońce, a wszystko to zaledwie kilka tygodni przed naszym wyjazdem w daleką podróż. Wszyscy mówili nam, że musimy być dumni, ale w domu było tylko wiele cierpienia i smutku. To samo stało się z tatą i dziadkiem, oni też wyjechali i nic więcej o nich nie wiemy" - napisał chłopiec z Rosji.