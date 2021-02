"Długa i trudna" podróż rosyjskich dyplomatów. Granicę przekroczyli drezyną, pchał sekretarz ambasady

Grupa rosyjskich dyplomatów z ambasady w Pjongjangu odbyła wraz z rodzinami nietypową podróż z Korei Północnej. Z powodu zamknięcia połączeń transportowych w związku z pandemią COVID-19 Rosjanie byli zmuszeni przekroczyć granicę ręcznie napędzaną drezyną. W piątek udali się z Władywostoku do Moskwy, tym razem samolotem.

Dyplomaci zdecydowali w ostatnich dniach, że wracają do ojczyzny. "Ponieważ granice (Korei Północnej) są zamknięte od ponad roku, a ruch pasażerski został wstrzymany, droga do domu była długa i trudna" - przekazało rosyjskie ministerstwo.

Drezyną do ojczyzny

Kolejny etap drogi przebyli autobusem, którym dostali się do najbliższej miejscowości przy granicy z Rosją. Pozostał im do pokonania odcinek przez most na rzece Tuman (nazwa rosyjska - Tumannaja), która wyznacza wschodnią część granicy Korei Północnej z Chinami i Rosją.