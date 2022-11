Ukraińska armia: Rosjanie ostrzeliwują miejscowości na prawym brzegu Dniepru

czytaj dalej

Polska niestrudzenie sięga do własnych zapasów, aby dać ukraińskim żołnierzom broń, której rozpaczliwie potrzebują do obrony swojej ojczyzny - stwierdził na łamach "Daily Telegraph" były brytyjski minister obrony Michael Fallon. Dodał, że to właśnie nasz kraj jest "najprawdziwszym przyjacielem" Ukrainy. - Nie rozumieliśmy, że logika Rosjan jest inna. Nasi przyjaciele z Polski i krajów bałtyckich mieli rację. Mówili cały czas, że Rosja myśli inaczej. Trzeba było ich słuchać - przyznała z kolei fińska premier Sanna Marin.