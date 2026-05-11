Świat

Dowodzi statkiem z hantawirusem. Nagrał wiadomość dla pasażerów

Kapitan Jan Dobrogowski
Wiadomość od Jana Dobrogowskiego, kapitana statku MV Hondius
Źródło: Jan Dobrogowski
Wszyscy byliśmy częścią tej podróży i niczego innego nie życzę wszystkim gościom i załodze, jak tego, abyście mogli bezpiecznie wrócić do domów i byli tam zdrowi - przekazał kapitan Jan Dobrogowski na opublikowanym w poniedziałek nagraniu. Dowodzi on wycieczkowcem MV Hondius, na którego pokładzie doszło do epidemii hantawirusa.

Wycieczkowiec MV Hondius zacumował do portu Granadilla na Teneryfie w niedzielę rano czasu polskiego. Władze sanitarne przygotowały specjalne strefy, w których pasażerowie są testowani na obecność wirusa. Ostatni pasażerowie mają opuścić statek w poniedziałek po południu. Popłynie on następnie do portu w Rotterdamie z 32-osobową załogą na pokładzie.

Kapitanem zakażonego hantawirusem wycieczkowca jest Polak - Jan Dobrogowski. W poniedziałek opublikował on nagranie, na którym odnosi się do feralnego rejsu. - Zdecydowałem się skorzystać z tej okazji, aby podziękować każdemu z gości i członków załogi na pokładzie oraz naszym kolegom i koleżankom w domu - rozpoczął kapitan.

- Ubiegłe parę tygodni było naprawdę trudne dla nas wszystkich, jak zapewne państwo wiecie. To, co poruszyło mnie najbardziej, to wasza cierpliwość, dyscyplina i dobroć, którą okazywaliście sobie nawzajem przez ten czas - ciągnął Dobrogowski. Jak zaznaczył, "ludzie na morzu zależą od siebie nawzajem", ale "widziałem o wiele więcej".

- Widziałem waszą jedność, hojność i ogromną siłę wszystkich, zarówno gości jak i załogi. Muszę pochwalić moją załogę za ich odwagę i altruistyczną gotowość niesienia pomocy w najtrudniejszych nawet chwilach. Żeglowanie w takich warunkach, z taką grupą ludzi, gości i załogi było niesamowite - zaznaczył Dobrogowski.

Zdrowie

Życzenia od kapitana i apel

Jak podkreślił, "przede wszystkim myślimy o tych, których już z nami nie ma". - To, co powiem, nie ulży cierpieniu, ale chciałbym powiedzieć, że myślimy o was. Każdego dnia jesteście w naszych sercach i w naszych myślach - powiedział. - W takiej sytuacji każde zdjęcie, każde słowo może być wyrwane z kontekstu. To potrafi być bardzo bolesne dla ludzi na pokładzie, szczególnie tych, którzy już mają do czynienia ze smutkiem i innymi problemami - mówił.

- Wszyscy byliśmy częścią tej podróży i niczego innego nie życzę wszystkim, gościom i załodze, jak tego, abyście mogli bezpiecznie wrócić do domów i byli tam zdrowi - powiedział. Zaapelował też "o poszanowanie dla prywatności i interesów gości, ich rodzin i członków załogi w tym jakże trudnym czasie".

- Przeszliśmy przez to razem, pokonaliśmy wzburzone fale. Teraz mam nadzieję, że wszystkich bezpiecznie doprowadzimy do portu w domu - zakończył Dobrogowski.

Źródło: tvn24.pl, New York Times, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Jan Dobrogowski

Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
