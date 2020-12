"Po ośmiu godzinach zakończyliśmy robienie wymazów i zastał nas piękny widok. Plac był pusty"

Sprawdzaliśmy ciężarówkę za ciężarówką. Ci, których testowaliśmy, bardzo nam pomagali - opisał doktor Artur Zaczyński, który brał udział w akcji testowania kierowców przy porcie w Dover. Brytyjski minister transportu Grant Shapps przekazał, że kierowcom czekającym na możliwość wypłynięcia z Wielkiej Brytanii do Francji przeprowadzono 15 526 testów na obecność koronawirusa. Polska ekipa wykonała 1,2 tysiąca wymazów.

"Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali niestrudzenie przez ostatnie kilka dni, aby zmniejszyć ogromne zakłócenia spowodowane nagłym zamknięciem francuskiej granicy: policja, wojsko, planiści, władze lokalne, organizacje charytatywne, personel graniczny - wszyscy zebrali się, by dostarczyć jedzenie i picie znajdującym się w trudnej sytuacji przewoźnikom" - napisał minister.

W piątek wieczorem minister Shapps informował, że do Francji przedostało się już ponad 4500 ciężarówek.

Dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym dr Artur Zaczyński, który brał udział w akcji testowania kierowców w Dover, poinformował, że polscy medycy wykonali w Anglii ponad 1,2 tysiąca testów. - Ale to nie było 1,2 tysiąca ciężarówek. bo zdarzało się, że w ciężarówce były dwie osoby. Sprawdzaliśmy też vany wieloosobowe, w których jechało kilkanaście osób oraz całe rodziny, które jechały z przyczepami - wyjaśnił.

- Otrzymałem pytanie w Wigilię około godziny 14, czy jesteśmy w stanie polecieć do Dover i pomóc. Powiedziałem, że potrzebuję 10 minut. A po 10 minutach powiedziałem, że to zrobimy. Na początku się zgłosiło 20 osób, a finalnie na lotnisku było 37 osób - wspomniał początek akcji. Powiedział, że po dotarciu na miejsce polscy ratownicy w Dover zastali "totalny chaos". - Dużo służb, dużo wojska i olbrzymie napięcie wśród kierowców - opisał.

"Samochody stały w około dwukilometrowym sznurze"

Polscy medycy i wojskowi pomagają

Negatywny wynik testu na obecność koronawirusa jest warunkiem wjazdu do Francji. W ich przeprowadzaniu pomaga brytyjska armia, a także grupa polskich żołnierzy i francuskich strażaków. Od piątku wieczorem uczestniczą w tym żołnierze z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a poprzedniej nocy grupa polskich medyków. Największą grupę spośród kierowców czekających na możliwość przejechania przez kanał La Manche stanowili Polacy.

Nadzieja, że "sytuacja będzie znormalizowana, być może nawet od jutra"

Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki na antenie TVN24 mówił o szczegółach akcji. Opisał, że sytuacja w hrabstwie się poprawia. - Tutaj są dwie bariery. Jedna to kwestia testowania - powiedział, podkreślając przy tym wkład polskich medyków i wojskowych. - Druga rzecz to wydolność portu w Dover i jego tunelu (Eurontunel - red.). Między innymi dzięki polskim naciskom Eurotunel był otwarty wczoraj i jest otwarty dzisiaj. To ważne, bo normalnie w Wielkiej Brytanii w dniu Bożego Narodzenia nic nie jeździ, nawet metro nie działa - zwrócił uwagę.