Dostęp do broni w USA. Izba Reprezentantów za zakazem używania karabinów szturmowych

W Europie jest jeden podżegacz wojenny, to Putin, a nie ludzie, którzy wspierają innych w walce o wolność - powiedział niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w Bayreuth w Bawarii w czasie dialogu obywatelskiego. Była to odpowiedź na oburzone głosy niektórych zebranych, którzy powitali ministra gwizdami i plakatami określającymi go jako "podżegacza wojennego".