Polskie myśliwce MiG-29 dla Ukrainy. Zagraniczne media: to może być punkt zwrotny, stworzono presję

To może być punkt zwrotny, kiedy zachodnie stolice zaczną przewartościowywać swoje wcześniejsze decyzje - powiedział w tygodniku "Time" analityk Instytutu Studiów nad Wojną, który odniósł się do decyzji o przekazaniu Ukrainie przez Polskę myśliwców MiG-29. Zdaniem portalu stacji CNN "stworzenie tej presji na innych sojuszników było prawdopodobnie intencją polskich władz".

W artykule portalu niemieckiego dziennika "Welt" napisano, że Polska stała się liderem "nie tylko pod względem wsparcia dla sąsiedniego kraju napadniętego przez Rosję ". "Warszawa szybciej i szerzej zrobiła też to, na co Niemcy wciąż czekają" - nie tylko mówi o punkcie zwrotnym i konieczności dozbrojenia, "ale rzeczywiście coś robi" - czytamy .

Samoloty dla Ukrainy. "Polska po raz kolejny ruszyła do przodu"

"Wobec tego nie dziwi fakt, że Polska po raz kolejny ruszyła do przodu i jest pierwszym krajem, który dostarczy Ukrainie myśliwce. Cztery radzieckie MiG-29 mają zostać dostarczone w tym tygodniu, kolejne osiem nieco później. To nie są nowoczesne zachodnie odrzutowce, których chce Ukraina" - podał portal. Ale są one "natychmiast gotowe do użycia i mogą być pilotowane przez ukraińskich pilotów bez dodatkowego szkolenia".