Doradca prezydenta Ukrainy: zatopiony krążownik miał osłaniać wysadzenie rosyjskiego desantu

- Krążownik zapewniał obronę powietrzną dla wojsk desantowych, na jego pokładzie znajdowała się duża liczba systemów S-300, więc stanowił on doskonały parasol - podkreślił doradca Zełenskiego. - Dla Ukrainy utrata krążownika to dobry znak, to znacznie ułatwi sytuację ukraińskiego lotnictwa na południowym kierunku - dodał Arestowycz.