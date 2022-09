W Sejmie o dopłatach do źródeł ciepła. "Tą propagandą nie ogrzeje się mieszkań"

Sejm zajmuje się na piątkowym posiedzeniu rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekonywała, że na dziś "to jest najbardziej kompleksowe i najszersze rozwiązanie wspierające wszystkich odbiorców ciepła, których potencjalnie mogą dotknąć podwyżki". - Ta ustawa wyklucza bardzo dużą część społeczeństwa ze środków pomocowych, tę ustawę trzeba zmienić - odpowiadał Tomasz Piotr Nowak z Koalicji Obywatelskiej.

Minister klimatu: to najbardziej kompleksowe i najszersze rozwiązanie

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekonywała, że na dziś "to jest najbardziej kompleksowe i najszersze rozwiązanie wspierające wszystkich odbiorców ciepła, których potencjalnie mogą dotknąć podwyżki". - Jako jedyne państwo UE mamy tą ustawą kompleksowo rozwiązane ciepło. Chętnie podzielimy się tymi rozwiązaniami z innymi państwami europejskimi 9 września na posiedzeniu Rady do spraw energii - powiedziała.

Stanowisko klubu PiS prezentował Marek Suski powiedział, że "to kolejna ustawa, która ma za zadanie wesprzeć polskie rodziny, polską gospodarkę w sytuacji inflacji i znaczego wzrostu cen nośników energii, sopwodowanego wojną energetyczną Putina".

"Tą propagandą nie ogrzeje się mieszkań"

Tomasz Piotr Nowak z KO stwierdził, że "ta ustawa wyklucza bardzo dużą część społeczeństwa ze środków pomocowych, tę ustawę trzeba zmienić". Jak tłumaczył, dzieje się tak dlatego, że nie każdy osiąga próg, od którego można ubiegać się o dodatek: - Bowiem zastosowane w tej ustawie przez was wzory powodują to, że jedne spółdzielnie mieszkaniowe, mieszkańcy wspólnot w tak zwanym cieple systemowym, nie będą objęci pomocą i dostaną na przykład w rachunku bezwzględym podwyżkę na przykład o sto procent, o 120 procent, a nie dostaną tej pomocy, bo założony przez was próg, który musi spełnić wytwórca ciepła, będzie niższy.