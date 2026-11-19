Doniesienia ze szczytu w Chinach. Władimir Putin na kolacji miał usłyszeć dwa żądania
Do trwającej pół godziny wymiany zdań Putina z Takaichi doszło w czasie oficjalnej kolacji wydanej przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga z okazji rozpoczęcia szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) - ujawniło agencji Kyodo anonimowe źródło rządowe.
Oprócz podniesienia sprawy zatrzymanego w październiku w Rosji korespondenta japońskiego dziennika "Hokkaido Shimbun" pod zarzutem szpiegostwa Takaichi miała także wezwać Putina do wycofania decyzji o przejęciu przez Kreml w listopadzie lokalnych oddziałów japońskiej firmy Japan Tobacco.
Jak odnotowuje Kyodo, według rosyjskiej agencji informacyjnej rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow stwierdził, że nie doszło do spotkania obu przywódców.
Gorsze relacje Rosji i Japonii
Relacje Tokio z Moskwą pogorszyły się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 roku. W ostatnich miesiącach doszło do eskalacji napięć, m.in. po wizycie Putina na jednej z wysp spornego archipelagu Kuryli. Protesty Tokio wywołało także odsłonięcie na początku września w Chabarowsku pomnika upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej.
W tym tygodniu Tokio poinformowało także o naruszeniu japońskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjskie samoloty.