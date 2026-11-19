Świat Doniesienia ze szczytu w Chinach. Władimir Putin na kolacji miał usłyszeć dwa żądania Milena Zawiślińska |

Powitanie Donalda Trumpa i Władimira Putina na szczycie w Shenzhen Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: AP POOL

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Do trwającej pół godziny wymiany zdań Putina z Takaichi doszło w czasie oficjalnej kolacji wydanej przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga z okazji rozpoczęcia szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) - ujawniło agencji Kyodo anonimowe źródło rządowe.

Sanae Takaichi Źródło zdjęcia: EPA/Ng Han Guan / POOL

Oprócz podniesienia sprawy zatrzymanego w październiku w Rosji korespondenta japońskiego dziennika "Hokkaido Shimbun" pod zarzutem szpiegostwa Takaichi miała także wezwać Putina do wycofania decyzji o przejęciu przez Kreml w listopadzie lokalnych oddziałów japońskiej firmy Japan Tobacco.

Jak odnotowuje Kyodo, według rosyjskiej agencji informacyjnej rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow stwierdził, że nie doszło do spotkania obu przywódców.

Władimir Putin na szczycie w Chinach Źródło zdjęcia: EPA/Ng Han Guan / POOL

Gorsze relacje Rosji i Japonii

Relacje Tokio z Moskwą pogorszyły się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 roku. W ostatnich miesiącach doszło do eskalacji napięć, m.in. po wizycie Putina na jednej z wysp spornego archipelagu Kuryli. Protesty Tokio wywołało także odsłonięcie na początku września w Chabarowsku pomnika upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej.

W tym tygodniu Tokio poinformowało także o naruszeniu japońskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjskie samoloty.