Piszą o cieknącym kranie, czynszu i dzieciach. Separatyści uznali, że "dyskredytują działalność władz republiki"

"Czy są mamy, które mieszkają w Juwiłejnym [przedmieścia Ługańska - red.]? Ile płacicie za mieszkanie w wieżowcu?" - zadaje pytanie inna. "Za trzypokojowe 150 rubli [9 zł - red.]" - pada odpowiedź. "Według nowej taryfy"? Starej. Po nowemu to o 30 procent drożej" - toczy się rozmowa. Na stronie grupy Mamy Doniecka i Ługańska padają także pytania o wypłaty pensji dla pracowników budżetówki czy przelewy z Rosji. "Czy to prawda, że teraz nie można wypłacać pieniędzy z ukraińskich banków?" - dopytuje się któraś z matek. "I przelewów z Rosji nie można odbierać. Dzisiaj nie otrzymałam" - stwierdza inna. Niektóre matki proszą o rady, dotyczące dzieci: gdzie kupić leki i ubrania, dokąd wysłać do przedszkola i w jakim wieku dawać im kieszonkowe.