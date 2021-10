Wioska w Donbasie ostrzelana z artylerii. Mimo rozejmu

- To już drugi wrogi ostrzał cywilnej ludności Triochizbenki w ostatnich dwóch miesiącach. Skutki wykorzystania zabronionej artylerii przez rosyjsko-okupacyjne wojska to uszkodzenie pięciu budynków. Oprócz tego trafiono w linię energetyczną, przez co kilka ulic zostało bez światła. Poszkodowanym udzielana jest pomoc - przekazał szef ługańskiej obwodowej administracji Serhij Hajdaj.