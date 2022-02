Sprzeczne sygnały w sprawie granic separatystycznych republik w Donbasie. Putin rozwiał wątpliwości

Rosja uznała niepodległość dwóch separatystycznych "republik ludowych" w Donbasie. Z Moskwy płynęły jednak niejednoznaczne sygnały dotyczące kwestii ich granic. Nie było jasne, czy rosyjskie władze uznają je w obecnym kształcie, a więc w ramach terytorium kontrolowanego przez separatystów, czy też za "republiki" uważają całe obwody Ukrainy, doniecki i ługański. Prezydent Władimir Putin we wtorek wieczorem rozwiał te wątpliwości ogłaszając, że Rosja uznała rozszerzone granice obu republik.

We wtorek wieczorem Władimir Putin oświadczył, że Rosja uznała rozszerzone granice obu separatystycznych republik. Jak dodał, Moskwa liczy, że kwestie sporne w sprawie granicy z Donbasem zostaną rozwiązane na drodze negocjacji.

- Uznaliśmy niepodległość tych republik, co oznacza, że uznaliśmy wszystkie ich podstawowe dokumenty, w tym konstytucję. A konstytucja określa granice w obrębie obwodów donieckiego i ługańskiego w czasie, gdy były one częścią Ukrainy – powiedział we wtorek dziennikarzom Putin.