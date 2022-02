Moskwa uznała niepodległość samozwańczych republik w Donbasie. Premier Holandii o "kompletnej paranoi"

Premier Holandii ostro o decyzji Putina

Decyzja Putina spotkała się z powszechnym potępieniem przez zachodnich przywódców. Szef holenderskiego rządu Mark Rutte uczestniczył w talk show Jinek w telewizji RTL, gdy dowiedział się o decyzji dotyczącej wkroczenia rosyjskich wojsk do tzw. republik ludowych na wschodzie Ukrainy.

- Przepraszam, ale muszę natychmiast wyjść – powiedział Rutte opuszczając studio telewizyjne. Zanim wyszedł zauważył, że Putin w swoim przemówieniu fałszywie przedstawił rząd Ukrainy jako rodzaj dyktatury, podczas gdy jest to rząd demokratycznie wybrany. - To zupełnie inna sytuacja niż w Rosji – powiedział premier Holandii.

Ukraina apeluje do Zachodu o stanowczą reakcję

MSZ w Kijowie zaapelowało do Zachodu o nałożenia na Rosję "bolesnych sankcji" w celu powstrzymania jej agresji i przywrócenia pokoju w Europie. "Przyszłe decyzje i działania Rosji zależą w dużej mierze od reakcji świata na dzisiejsze wydarzenia. Dlatego domagamy się zastosowania bolesnych sankcji wobec Rosji, aby wysłać jasny sygnał o niedopuszczalności dalszej eskalacji. Czas podjąć działania na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji i przywrócenia pokoju i stabilności w Europie" - przekazał resort.

Kilka godzin po uznaniu przez Rosję niepodległości samozwańczych "republik" w Donbasie zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ambasador USA przy ONZ podkreśliła, że działanie Moskwy jest próbą stworzenia pretekstu do inwazji, a nazwanie rosyjskich sił mających wejść do Donbasu pokojowymi to nonsens. Ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ zapowiedziała, że Rosja poniesie dotkliwe konsekwencje za swoje działania.