Donalda Trump o doniesieniach w sprawie Rosji. "Głupie pytanie"

Hegseth o doniesieniach, że Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt była pytana w telewizji Fox News o piątkowe doniesienia między innymi dziennika "Washington Post", który napisał, że Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze, umożliwiające przeprowadzanie ataków na siły USA na Bliskim Wschodzie.

Zapytano ją też, czy prezydent USA Donald Trump rozmawiał o tym z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Rzeczniczka odpowiedziała, że pozostawi tę sprawę do skomentowania prezydentowi Trumpowi. - Czy tak było, czy nie, szczerze mówiąc, to nie ma to tak naprawdę znaczenia, bo prezydent Trump i wojsko USA całkowicie dziesiątkują nikczemny terrorystyczny irański reżim - oznajmiła.

Gdy stacja Fox News zapytała o to Donalda Trumpa, prezydent odparł: "Jakie to głupie pytanie, by zadawać je w tym momencie". - Mówimy o czymś innym - dodał podczas spotkania w Białym Domu poświęconemu reformie systemu sportowych rozgrywek uniwersyteckich.

Trump przyznał potem, że w porównaniu do wojny w Iranie problem rozgrywek uniwersyteckich - które są w USA wielkim biznesem, mimo że gracze nie są formalnie nagradzani przez uczelnie za grę - może wydawać się mało znaczący, ale "dla niego jest ważny".

Hegseth: Trump wie, kto z kim rozmawia

Zapytany o te same doniesienia sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział w programie "60 Minutes" stacji CBS News, że prezydent "dobrze wie, kto z kim rozmawia". - Śledzimy wszystko - powiedział. - Wszystko, co nie powinno się dziać, niezależnie od tego, czy dzieje się publicznie, czy zakulisowo, jest konfrontowane i to z całą stanowczością - dodał.

Karoline Leavitt pytana przez dziennikarzy przed Białym Domem o to, czy wobec działań Rosjan administracja nadal uważa, że pokój jest możliwy, odparła: "Myślę, że prezydent powiedziałby, że pokój jest nadal osiągalnym celem w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej".

- Widzieliście, że specjalny wysłannik Steve Witkoff opublikował wczoraj wpis, w którym ogłosił nową wymianę jeńców między Rosją a Ukrainą. A zatem to coś, czego ta administracja nadal pragnie i wiem, że prezydent będzie nad tym nadal pracował - dodała.

