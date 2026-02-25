Niespodziewany gest Donalda Tuska. Wręczył premierce Islandii czekoladowy wafelek Źródło: TVN24

Na koniec wspólnej konferencji prasowej Donalda Tuska z szefową islandzkiego rządu Kristrun Frostadottir, premier niespodziewanie wyjął z wewnętrznej kieszeni marynarki czekoladowy wafelek. - Czy Prince Polo jest nadal popularny na Islandii? - zapytał.

Gest Tuska spotkał się z zaskoczeniem Frostadottir, która z uśmiechem złapała się za serce. - O, przyniosłeś to! - odparła.

Gdy premier Islandii wzięła wafelek do rąk, zwróciła się do dziennikarzy. - Wiecie, kto się będzie z tego cieszył? Mój ojciec, on to uwielbia - oznajmiła Frostadottir. Wspomniała też, że dorastała, jedząc ten czekoladowy batonik, który - jak mówiła - mogła znaleźć wszędzie.

Polski czekoladowy wafelek Prince Polo jest jednym z najpopularniejszych słodyczy na Islandii. Jak opisał lokalny portal Visir, po raz pierwszy został sprowadzony do kraju w latach 50. ubiegłego wieku, w okresie surowych ograniczeń importu.

Tusk: mamy identyczny pogląd

Spotkanie Tuska i Frostadottir dotyczyło współpracy gospodarczej, także bieżącej sytuacji geopolitycznej w Europie i w strategicznym regionie Arktyki.

- Nasza ocena sytuacji w Ukrainie, wojny rosyjsko-ukraińskiej, naszego zaangażowania w pomoc Ukrainie jest identyczna (...). Polska i Islandia są przekonane, że tylko sprawiedliwy pokój, tylko niepodległość Ukrainy, tylko zaprzestanie agresji rosyjskiej daje szansę na pozytywny scenariusz także w przyszłości w Europie i na wschód od Europy - mówił szef polskiego rządu na wspólnej konferencji.

Dodał też, że rozmawiał z Frostadottir o sytuacji w Europie również w kontekście zbliżającego się referendum w Islandii w sprawie ewentualnego otwarcia rozmów o przystąpieniu Islandii do Unii Europejskiej.

- Mamy identyczny pogląd na temat potrzeby integrowania naszych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa. Byłbym więcej niż szczęśliwy, gdyby Islandia, ale także Norwegia, państwa, z którymi i tak współpracujemy tak blisko, jak to tylko możliwe, były częścią tej samej wspólnoty co Polska - zaznaczył Tusk.

Program SAFE i apel do prezydenta

Mówiąc o bezpieczeństwie, Tusk nawiązał do unijnego programu SAFE i debaty na ten temat w Polsce. - I tu zwracam się do pana prezydenta [Karola Nawrockiego - red.]. Bardzo bym chciał, żeby w sprawach bezpieczeństwa to myślenie było wspólne, tak jak jest wspólne między Islandią a Polską, jeśli chodzi przede wszystkim o ten wielki program finansowania polskiego bezpieczeństwa SAFE - powiedział premier.

Poinformował również, że "dosłownie kilka minut temu dotarła do niego wiadomość, że właściwie wszystkie zorganizowane środowiska gospodarcze w Polsce, przedsiębiorcy, firmy, pracodawcy dołączyli do generałów i oficerów Wojska Polskiego, do polskiego rządu, z apelami o to, aby nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy, na polską armię".

