Świat

Donald Tusk zaskoczył premier Islandii. Podarował jej polski wafelek

Premier Donald Tusk wręczył premierce Islandii Kristrun Frostadottir wafelek Prince Polo
Niespodziewany gest Donalda Tuska. Wręczył premierce Islandii czekoladowy wafelek
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk podarował szefowej islandzkiego rządu czekoladowy wafelek polskiej marki. Gest spotkał się z zaskoczeniem i radością. - Wiecie, kto się będzie z tego cieszył? Mój ojciec - skomentowała Kristrun Frostadottir.

Na koniec wspólnej konferencji prasowej Donalda Tuska z szefową islandzkiego rządu Kristrun Frostadottir, premier niespodziewanie wyjął z wewnętrznej kieszeni marynarki czekoladowy wafelek. - Czy Prince Polo jest nadal popularny na Islandii? - zapytał.

Gest Tuska spotkał się z zaskoczeniem Frostadottir, która z uśmiechem złapała się za serce. - O, przyniosłeś to! - odparła.

Gdy premier Islandii wzięła wafelek do rąk, zwróciła się do dziennikarzy. - Wiecie, kto się będzie z tego cieszył? Mój ojciec, on to uwielbia - oznajmiła Frostadottir. Wspomniała też, że dorastała, jedząc ten czekoladowy batonik, który - jak mówiła - mogła znaleźć wszędzie.

Polski czekoladowy wafelek Prince Polo jest jednym z najpopularniejszych słodyczy na Islandii. Jak opisał lokalny portal Visir, po raz pierwszy został sprowadzony do kraju w latach 50. ubiegłego wieku, w okresie surowych ograniczeń importu.

Tusk: mamy identyczny pogląd

Spotkanie Tuska i Frostadottir dotyczyło współpracy gospodarczej, także bieżącej sytuacji geopolitycznej w Europie i w strategicznym regionie Arktyki.

- Nasza ocena sytuacji w Ukrainie, wojny rosyjsko-ukraińskiej, naszego zaangażowania w pomoc Ukrainie jest identyczna (...). Polska i Islandia są przekonane, że tylko sprawiedliwy pokój, tylko niepodległość Ukrainy, tylko zaprzestanie agresji rosyjskiej daje szansę na pozytywny scenariusz także w przyszłości w Europie i na wschód od Europy - mówił szef polskiego rządu na wspólnej konferencji.

Dodał też, że rozmawiał z Frostadottir o sytuacji w Europie również w kontekście zbliżającego się referendum w Islandii w sprawie ewentualnego otwarcia rozmów o przystąpieniu Islandii do Unii Europejskiej.

- Mamy identyczny pogląd na temat potrzeby integrowania naszych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa. Byłbym więcej niż szczęśliwy, gdyby Islandia, ale także Norwegia, państwa, z którymi i tak współpracujemy tak blisko, jak to tylko możliwe, były częścią tej samej wspólnoty co Polska - zaznaczył Tusk.

Nawrocki o SAFE: potrzebna jest chłodna ocena

Nawrocki o SAFE: potrzebna jest chłodna ocena

Polska
"Będę przekonywał pana prezydenta do ostatniej chwili"

"Będę przekonywał pana prezydenta do ostatniej chwili"

Polska

Program SAFE i apel do prezydenta

Mówiąc o bezpieczeństwie, Tusk nawiązał do unijnego programu SAFE i debaty na ten temat w Polsce. - I tu zwracam się do pana prezydenta [Karola Nawrockiego - red.]. Bardzo bym chciał, żeby w sprawach bezpieczeństwa to myślenie było wspólne, tak jak jest wspólne między Islandią a Polską, jeśli chodzi przede wszystkim o ten wielki program finansowania polskiego bezpieczeństwa SAFE - powiedział premier.

Poinformował również, że "dosłownie kilka minut temu dotarła do niego wiadomość, że właściwie wszystkie zorganizowane środowiska gospodarcze w Polsce, przedsiębiorcy, firmy, pracodawcy dołączyli do generałów i oficerów Wojska Polskiego, do polskiego rządu, z apelami o to, aby nie blokować pieniędzy na polski przemysł zbrojeniowy, na polską armię".

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /akw

Źródło: TVN24, PAP, Visir

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

IslandiaDonald TuskUnia EuropejskaProgram SAFEKarol Nawrocki
