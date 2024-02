Donald Tusk z wizytą w Berlinie. Niemieckie media: musi naprawić relacje, które zostały zniszczone przez poprzedni rząd

W poniedziałek premier Donald Tusk uda się do Paryża , gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a następnie do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Tusk w Berlinie. "Potrzebny jest wiarygodny sygnał"

"Kiedy Donald Tusk zostanie przyjęty przez Scholza w Urzędzie Kanclerskim w najbliższy poniedziałek, będzie sprawował swój urząd już od dwóch miesięcy" - zwraca uwagę "SZ". "Z pewnością nie jest to jednak dowód na to, że Niemcy nie są dla Tuska ważne. To tylko pokazuje, jak trudna jest sytuacja Tuska" dodaje, oceniając, że prezydent Andrzej Duda i PiS robią wszystko, co w ich mocy, aby podważyć pracę nowego rządu.