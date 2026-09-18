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Świat

Donald Tusk: teraz jest jasne, że Polska jest częścią koalicji antybalistycznej

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Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk podczas spotkania w obwodzie iwanofrankiwskim
Tusk: teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tak zwanej koalicji antybalistycznej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Vladyslav Musiienko
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Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tak zwanej koalicji antybalistycznej. Szef polskiego rządu Donald Tusk podkreślił, iż "teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy".

Prezydent Ukrainy w piątek na wspólnej konferencji prasowej powiedział, że "teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny". - Jestem o tym przekonany na 100 procent. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami - powiedział Zełenski.

Szef polskiego rządu podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z dziewięcioma partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, "doszło do pewnego nieporozumienia". - Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy - podkreślił Tusk.

Tusk o nowym pakiecie dla Ukrainy

Tusk powiedział, że Polska "przygotowała nowy, znaczący pakiet do przekazania Ukrainie". - Informowałem już pana prezydenta o szczegółach - dodał.

- Nikt nie zmieni mojego zdania na temat tego, że Polska musi wspierać Ukrainę w jej wojnie przeciwko rosyjskiej agresji i będziemy nasze wsparcie podtrzymywać - podkreślił. 

Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk podczas spotkania w obwodzie iwanofrankiwskim
Wołodymyr Zełenski i Donald Tusk podczas spotkania w obwodzie iwanofrankiwskim
Źródło zdjęcia: PAP/Vladyslav Musiienko

Tusk: format C8 może być bardzo pomocny dla Ukrainy na jej drodze do Unii

Premier bierze w piątek udział w szczycie Karpackiej Ósemki (C8) w Ukrainie. Zełenski poinformował, że format tworzą, obok Ukrainy: Rumunia, Serbia, Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry i Unia Europejska jako całość.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że format karpackiej współpracy, C8, może być bardzo pomocny dla ścieżki Ukrainy do Unii Europejskiej.

- Nasze polskie doświadczenie jest pod tym względem jasne: międzyregionalna współpraca jest jednym z najlepszych sposobów na to, jak przyjąć europejskie normy, zasady i metody współdziałania. Jako zwolennik powiększenia UE będę traktował tę inicjatywę bardzo poważnie - zapewnił Tusk.

Premier zaznaczył, że razem z innymi przywódcami przyjechał do Ukrainy, by pokazać solidarność z broniącym się przed Rosją krajem. - Jest to w naszych wspólnych interesach. Dzisiaj nasza solidarność w regionalnym, europejskim wymiarze jest ważniejsza niż kiedykolwiek - zaznaczył.

Tusk: dzisiaj Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze
Źródło: TVN24

Dodał, że zagrożenie ze strony Rosji dotyczy wszystkich, nie tylko Ukrainy. - Dzisiaj Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze. Dlatego nasza solidarność i nasza obecność tutaj jest ważna nie tylko dla Ukrainy, ale także dla naszych narodów i naszych krajów - powiedział premier.

Tusk o napięciach w relacjach z Ukrainą wokół wspólnej historii

Tusk wspomniał też o napięciach w relacjach polsko-ukraińskich wokół wspólnej historii. - Najważniejsze jest to, by rozumieć się nawzajem. Nikt nie powinien usprawiedliwiać zbrodni wojennych czy ludobójstwa. Kłamstwa i nadinterpretacje zawsze dzielą ludzi i narody - podkreślił.

- Jestem absolutnie pewny, że możemy pracować dla przyszłości Polski, Ukrainy i całej Europy, z wiarą, że prawda jest zawsze lepsza niż kłamstwo, nawet jeśli prawda jest czasem bolesna. Dziękuję za gotowość do tego, by przynajmniej spróbować zrozumieć naszą polską wrażliwość w różnych kontekstach - powiedział szef polskiego rządu.

Zełenski: jesteśmy gotowi podzielić się z Polską technologiami wojskowymi

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił gotowość do zacieśnienia współpracy technologicznej z Polską. - Ukraina posiada unikalne technologie rozwinięte w czasie wojny i jesteśmy gotowi podzielić się nimi z Donaldem oraz polskimi partnerami (...). Wspólne projekty w sferze bezpieczeństwa i energetyki dadzą nam wspólną siłę i pozwolą być jeszcze bliżej siebie - powiedział Zełenski.

Podkreślił, że oba państwa są silnymi partnerami i potrafią otwarcie rozmawiać o wrażliwych kwestiach. - Być może czasami rozmawiamy ze sobą bardzo bezpośrednio, ale jeśli jesteśmy przyjaciółmi, trzeba otwarcie poruszać tematy wrażliwe dla obu stron. Musimy być dojrzałymi partnerami. Jesteśmy przyjaciółmi, a Rosja jest wrogiem. Jeśli rozpoczynamy dialog opierając się na wspólnym zrozumieniu, to ze wszystkim sobie poradzimy - mówił.

Ukraiński przywódca poinformował także o postępach w walce z nowym zagrożeniem powietrznym. Wyjaśnił, że dwie ukraińskie firmy pomyślnie przeprowadziły testy bojowe szybkich dronów przechwytujących, które skutecznie strąciły rosyjskie bezzałogowce odrzutowe Shahed. - To bardzo pozytywna wiadomość, ale chcemy przeprowadzić pełne próby i znaleźć sposób na maksymalne przyspieszenie oraz uruchomienie masowej produkcji tych dronów przechwytujących - zaznaczył Zełenski, dodając, że Kijów omawia kwestie finansowania tego projektu między innymi z Komisją Europejską.

Zełenski: w ramach C8 przygotujemy projekty o wartości prawie 40 miliardów euro

Zełenski przekazał też, że w ramach Karpackiej Ósemki (C8) zostaną przygotowane projekty inwestycyjne za niemal 40 miliardów euro. Zapowiedział również działania na rzecz stworzenia na poziomie unijnym specjalnej makrostrategii dla Karpat - na wzór istniejących już strategii dla regionów Bałtyku i Dunaju - co ma ułatwić pozyskiwanie funduszy UE dla lokalnych społeczności.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Donald TuskWołodymyr ZełenskiUkraina
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