Donald Tusk: Rząd Viktora Orbana jawnie przeszedł na pozycje rosyjskie. Nie sądzę, żebym mógł zmienić jego nastawienie

Donald Tusk na piątkowej konferencji prasowej był pytany przez dziennikarzy o jego kontakty z premierem Węgier. - Ja nie przeceniałbym mojego wpływu na Viktora Orbana, nie jesteśmy dzisiaj blisko siebie politycznie - powiedział Tusk. Stwierdził, że rząd Orbana jawnie przeszedł na stronę rosyjską i blokuje rozstrzygnięcia, które dałyby Polsce 800 milionów euro, "bo tylko Europa jest nam winna za to co daliśmy, jako uzbrojenie dla Ukrainy". - Mieliśmy za to dostać pieniądze europejskie - Orban to blokuje - podkreślił.