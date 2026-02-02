Tusk dostał zaproszenie od Zełenskiego

Ukraina bez prądu. Paweł Szot o sytuacji w Kijowie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Na zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenkiego w najbliższych dniach będę w Kijowie" - poinformował premier Donald Tusk.

"W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama" - dodał.

Na zaproszenie @ZelenskyyUa w najbliższych dniach będę w Kijowie. W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 2, 2026 Rozwiń

Kryzys energetyczny w Ukrainie

Sytuację w atakowanej przez Rosję Ukrainie pogorszyły sroga zima i nowa strategia rosyjskiej armii, która atakowała infrastrukturę energetyczną. To sprawiło, że w środku zimy miliony Ukraińców mierzą się z brakiem prądu i ciepła.

W związku z rosyjskimi atakami Polska uruchomiła kampanię "Ciepło z Polski dla Kijowa". Część generatorów prądu zakupionych w ramach akcji już trafiła do stolicy Ukrainy.

Akcję "Ciepło z Polski dla Kijowa" zapoczątkowało kilka organizacji i ruchów społecznych, m.in. Euromaidan-Warszawa, Fundacja Demokracja, redakcja portali Sestry.eu, Fundacja Otwarty Dialog, Fundacja Polskiej Rady Biznesu oraz inicjatywa Przedsiębiorcy Pomagają. Do inicjatywy przyłączyły się także Polenergia oraz Kulczyk Foundation.

W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej odbędą się zbiórki na rzecz Ukrainy. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie mroźnej zimy.

Przeczytaj też: "To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"

Ukraina informowała, że Rosja atakuje też inne cele cywilne. Tylko w miniony weekend uderzyli między innymi w szpital położniczy w Zaporożu, a w obwodzie dniepropietrowskim dron spadł niedaleko autobusu służbowego jednego z przedsiębiorstw, zabijając kilkanaście osób.

OGLĄDAJ: "Czasami bywa tak, że większym grzechem jest niezabicie kogoś" Zobacz cały materiał

Opracował Kuba Koprzywa /lulu