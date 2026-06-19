Świat Donald Tusk po posiedzeniu Rady Europejskiej: Polska nie będzie respektowała ustaleń podjętych bez jej udziału Oprac. Kuba Koprzywa |

Tusk: Polska nie będzie respektowała ustaleń podjętych bez jej udziału Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Premier wystąpił na konferencji prasowej w Brukseli. Podsumował kończący się w piątek dwudniowy szczyt Unii Europejskiej.

Szef rządu odniósł się do medialnych doniesień na temat czwartkowych obrad. Jak donosi RMF FM, podczas rozmów pojawił się spór o to, kto powinien reprezentować UE w ewentualnych rozmowach z Rosją. Tusk miał powiedzieć, że Polska nie będzie czuła się związana decyzjami podejmowanymi przez formaty, w których nie jest reprezentowana.

Donald Tusk Źródło zdjęcia: PAP/Wiktor Dąbkowski

Tusk: Polska nie będzie respektowała ustaleń podjętych bez jej udziału

Tusk na konferencji prasowej przyznał, że z jego strony "doszło do jednoznacznej deklaracji". - Rozpoczęła się dość długa dyskusja przy stole, kto może reprezentować Unię Europejską czy Europę w ewentualnych rozmowach, negocjacjach z Rosją, czy generalnie w sprawie ewentualnego przyszłego pokoju, czy przerwania ognia - relacjonował.

- Bardzo wyraźnie powiedziałem, że (...) ja nie mam nic przeciwko temu, że się spotykają liderzy państw w różnych formatach - powiedział premier. - Ale żaden taki format nie może uzurpować sobie prawa do reprezentowania całej Unii Europejskiej - zastrzegł.

- Od tego są instytucje i traktaty są tutaj jasne, a Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału - zastrzegł Tusk.

Tusk powiedział, że "siłą rzeczy, każde ustalenie dotyczące ewentualnego przerwania ognia i przyszłego pokoju między Ukrainą a Rosją, i tak będzie bezpośrednio dotyczyło też Polski". - Albo mamy mechanizm zgodny z traktatami, gdzie cała Unia Europejska podejmuje decyzje, albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska - podkreślił.

- Inaczej nie będziemy żadnych ustaleń respektować - zaznaczył. - Zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi i nie spodziewam się żadnych przykrych niespodzianek - relacjonował premier.

Tusk o obradach podczas szczytu: niektórym zabrakło języka w gębie

- Uświadomiłem wszystkim, i niektórzy byli zaskoczeni - zabawne - że jeśli ktoś chce reprezentować Unię Europejską, a więc całą "27", to od tego jest przewodniczący Rady Europejskiej - mówił Tusk. - Jeśli ktoś reprezentuje Unię Europejską w sprawach międzynarodowych, to jest szef Rady Europejskiej, z pomocą wysokiego przedstawiciela, czyli Kai Kallas i także szefowej komisji wtedy, kiedy dotyczy to już bardziej wykonawczych kwestii - podkreślał.

- Chodziło mi tylko o to, żeby Francuz, Niemiec, a szczególnie zabawne, że na przykład Brytyjczyk nie czuł się uprawniony, że będzie w imieniu Unii Europejskiej, nawet nie będąc członkiem Unii Europejskiej, podejmował jakieś decyzje - tłumaczył.

Szef rządu zdradził, że "niektórym zabrakło języka w gębie". - Powiedziałem: nie zastanawiajcie się, nikt nie będzie reprezentował Polski, jeśli to nie będzie całość i niczego nie będziemy respektować, więc w ogóle zapomnijcie o tym - mówił.

- Wydaje mi się, że naprawdę to jakoś dotarło, że będą te właśnie różne formaty sobie dyskutowały, ale decyzje muszą zapadać z udziałem Polski, najlepiej poprzez instytucje - podkreślił premier.

Tusk o rozmowach na szczycie Rady Europejskiej: niektórym zabrakło języka w gębie Źródło: TVN24

O tym, że Polska nie będzie respektowała ustaleń dotyczących przyszłości regionu zawartych bez jej udziału, Tusk mówił już wcześniej. Była to reakcja na londyńskie spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z liderami grupy E3 - brytyjskim premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Tusk o negocjacjach w sprawie wojny w Ukrainie

Tusk mówił też, że "nic nie wskazuje na to, aby Rosja dzisiaj była zainteresowana jakimikolwiek negocjacjami" w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Dodał, że niektórzy z przywódców, z którymi rozmawiał "w dyskretnej formie", potwierdzają informacje o możliwych poważniejszych rosyjskich prowokacjach i zdarzeniach. Jak mówił, mogą one obejmować nie tylko działania hybrydowe, ale także cyberataki, uderzenia dronowe oraz ataki na infrastrukturę krytyczną.

Premier podkreślił jednocześnie, że Polska jest coraz lepiej przygotowana na tego typu scenariusze i zaapelował o spokój. - Miejmy tego świadomość, nie lękajmy się. Polska jest coraz lepiej przygotowana na wszystkie możliwe zdarzenia - zapewnił.

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