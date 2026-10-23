Świat "Nie śmiejcie się z turbanów". Donald Tusk otrzymał niespodziewany prezent Kamila Grenczyn |

Donald Tusk dostał turban i szal od premier stanu Karnataka Źródło wideo: TVN2 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W piątek Donald Tusk wziął udział w polsko-indyjskim forum biznesowym w Bengaluru, zwanym indyjską Doliną Krzemową. Uwagę mediów zwrócił nietypowy prezent, który szef rządu dostał zaraz po tym, jak wszedł na scenę i stanął za mównicą.

Wówczas podszedł do niego premier stanu Karnataka Doddalahalli Kempegowda Shivakumar i założył Tuskowi na głowę czerwono-złoty, bogato zdobiony turban oraz podarował mu tradycyjny szal. Zostało to przyjęte oklaskami od zgromadzonych. Następnie politycy uścisnęli sobie dłonie, ustawiając się do wspólnego zdjęcia.

Tusk opublikował w serwisie X zdjęcie z premierem stanu Karnataka. "Dla mnie jest to bardzo symboliczne. Teraz jesteś naszym maharadżą" - miał usłyszeć od premiera. "Jestem gotowy do każdego poświęcenia dla polskich firm, które podbiją indyjski rynek" - napisał szef rządu.

It’s very symbolic for me. Now, you are our Maharaja” - usłyszałem od Premiera stanu Karnataka



Jestem gotowy do każdego poświęcenia😉 dla polskich firm, które podbiją indyjski rynek🇵🇱🇮🇳 pic.twitter.com/EZGtzwrGRm — Donald Tusk (@donaldtusk) October 23, 2026 Rozwiń

Szczególne znaczenie turbanu. Tusk: to ważne

Temat turbanu pojawił się na późniejszym briefingu prasowym, gdy Tusk - kiedy już miał go zakończyć - nagle zwrócił się do dziennikarzy. - Nie śmiejcie się z turbanów, to dla nich ważne - powiedział.

- Widziałem, że się śmiejecie, ale to poważna sprawa - zastrzegł Tusk. Podarunek określił jako "niespodziewany prezent".

Turban, który otrzymał szef rządu, przypomina formalne i bogato zdobione nakrycie głowy wywodzące się ze stanu Karnataka nazwane Mysore Peta. Noszone jest ono w czasie ważnych wydarzeń i ceremonii. Jako prezent turban ten wręcza się w dowód szczególnego szacunku.

Tusk o "niespodziewanym prezencie". "Nie śmiejcie się z turbanów, to dla nich ważne" Źródło: TVN24

Wizyta Donalda Tuska w Indiach

Wizyta w Bengaluru - głównym ośrodku technologicznym Indii - zamyka indyjską część azjatyckiej podróży premiera. Szefowi rządu towarzyszą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz przedstawiciele blisko 100 polskich firm.

W czwartek w Nowym Delhi Tusk spotkał się z premierem Narendrą Modim i otworzył pierwsze forum biznesowe. Z Indii delegacja uda się do Wietnamu.