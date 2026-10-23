"Nie śmiejcie się z turbanów". Donald Tusk otrzymał niespodziewany prezent
W piątek Donald Tusk wziął udział w polsko-indyjskim forum biznesowym w Bengaluru, zwanym indyjską Doliną Krzemową. Uwagę mediów zwrócił nietypowy prezent, który szef rządu dostał zaraz po tym, jak wszedł na scenę i stanął za mównicą.
Wówczas podszedł do niego premier stanu Karnataka Doddalahalli Kempegowda Shivakumar i założył Tuskowi na głowę czerwono-złoty, bogato zdobiony turban oraz podarował mu tradycyjny szal. Zostało to przyjęte oklaskami od zgromadzonych. Następnie politycy uścisnęli sobie dłonie, ustawiając się do wspólnego zdjęcia.
Tusk opublikował w serwisie X zdjęcie z premierem stanu Karnataka. "Dla mnie jest to bardzo symboliczne. Teraz jesteś naszym maharadżą" - miał usłyszeć od premiera. "Jestem gotowy do każdego poświęcenia dla polskich firm, które podbiją indyjski rynek" - napisał szef rządu.
Szczególne znaczenie turbanu. Tusk: to ważne
Temat turbanu pojawił się na późniejszym briefingu prasowym, gdy Tusk - kiedy już miał go zakończyć - nagle zwrócił się do dziennikarzy. - Nie śmiejcie się z turbanów, to dla nich ważne - powiedział.
- Widziałem, że się śmiejecie, ale to poważna sprawa - zastrzegł Tusk. Podarunek określił jako "niespodziewany prezent".
Turban, który otrzymał szef rządu, przypomina formalne i bogato zdobione nakrycie głowy wywodzące się ze stanu Karnataka nazwane Mysore Peta. Noszone jest ono w czasie ważnych wydarzeń i ceremonii. Jako prezent turban ten wręcza się w dowód szczególnego szacunku.
Wizyta Donalda Tuska w Indiach
Wizyta w Bengaluru - głównym ośrodku technologicznym Indii - zamyka indyjską część azjatyckiej podróży premiera. Szefowi rządu towarzyszą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz przedstawiciele blisko 100 polskich firm.
W czwartek w Nowym Delhi Tusk spotkał się z premierem Narendrą Modim i otworzył pierwsze forum biznesowe. Z Indii delegacja uda się do Wietnamu.