Tusk o wizycie Orbana w Moskwie

Orban mówi, że będzie "ważnym narzędziem do postawienia pierwszego kroku w stronę pokoju". Pytanie, w czyich rękach jest to narzędzie - tak wizytę Viktora Orbana w Moskwie komentował premier Donald Tusk. Głos zabrała też szefowa KE Ursula von der Leyen.

Tusk komentuje

W mediach społecznościowych komentował to premier Donald Tusk. "Orban w drodze do Moskwy mówi, że 'będzie ważnym narzędziem do postawienia pierwszego kroku w stronę pokoju'. Pytanie, w czyich rękach jest to narzędzie".