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Świat

Orban sekretarzem generalnym ONZ? Tusk: równie zabawne

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Donald Tusk i Viktor Orban uczestniczą w szczycie przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, 18 grudnia 2025 r.
Orban sekretarzem generalnym ONZ? Tusk odpowiada
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Stephanie Lecocq/Reuters/Forum
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Premier Donald Tusk zapytany został o doniesienia w sprawie ważnego stanowiska dla Viktora Orbana. Szef polskiego rządu najpierw kilka sekund milczał, później się uśmiechnął, a na koniec rozłożył ręce.

Tusk podczas briefingu w Hanoi w Wietnamie pytany był o doniesienia w sprawie byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana. "Wall Street Journal" przekazał w niedzielę, że Orban ma być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin na sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Tusk odpowiedział najpierw kilkoma sekundami milczenia i uśmiechem. - Nie słyszałem o tym - przyznał.

Donald Tusk w Wietnamie
Donald Tusk w Wietnamie
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

- Przed chwilą był kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, wydaje mi się to równie zabawne jak właśnie ta pierwsza plotka - powiedział. - Nic więcej nie powiem - dodał szef rządu, rozkładając ręce.

Viktor Orban kandydatem na sekretarza generalnego ONZ?

"WSJ" informując o kandydaturze Orbana powołał się na źródła z trzech krajów. Według gazety plan czeka na ostateczną decyzję.

Zdaniem urzędnika Departamentu Stanu Orban może bez problemu zyskać co najmniej osiem głosów w Radzie Bezpieczeństwa, a w jego zasięgu są kolejne dwa. Aby uzyskać rekomendację Rady, kandydat musi zdobyć co najmniej dziewięć głosów przy jednoczesnym braku weta jednego z pięciu stałych członków (USA, Chin, Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii).

Sam Węgier po usłyszeniu propozycji miał zasygnalizować otwartość, choć z "zastrzeżeniami". Gazeta pisze, że woli on nie ujawniać swojej kandydatury, dopóki nie zdobędzie pewności, że wygra.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Donald TuskViktor OrbanOrganizacja Narodów Zjednoczonych
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