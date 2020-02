Tusk: czuję się bardzo szkocko, zwłaszcza po brexicie

Były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk stwierdził w rozmowie z BBC, że rozmowom o ewentualnym dołączeniu Szkocji do Unii Europejskiej, którego część polityków w Edynburgu by sobie życzyła, w Brukseli z pewnością towarzyszyłby "entuzjazm". Zaznaczył jednak, że nie ma zamiaru wpływać na debatę w tej sprawie, która może mieć wkrótce miejsce na Wyspach.

W Brukseli "byliby entuzjastycznie nastawieni"

Dopytywany jednak o poziom wsparcia ze strony unijnych państw dla ewentualnego wstąpienia do Unii niepodległej Szkocji, były szef Rady Europejskiej powiedział, że "z punktu widzenia emocji nie ma wątpliwości, że wszyscy byliby entuzjastycznie nastawieni tutaj w Brukseli, a bardziej ogólnie w Europie" - czytamy w portalu BBC. - Jeśli zapytacie mnie o nasze emocje, to myślę, że zawsze doświadczycie empatii (w tym względzie - red.) - powiedział.

Bez specjalnego traktowania

Wcześniej inni europejscy liderzy wyrażali smutek związany z brexitem - pisze BBC. Prezydent Francji Emmanuel Macron w liście otwartym do Brytyjczyków napisał, że myśli o milionach tych, którzy "czują głębokie przywiązanie do Unii Europejskiej" i zaznaczył, że tak jak kanał La Manche nie był w stanie "rozdzielić losów" Zjednoczonego Królestwa i kontynentalnej Europy, tak brexit również tego nie dokona.

European Policy Center, think-tank, którego prezesem jest Van Rompuy, w zeszłym roku opublikował analizę dotyczącą ewentualnego wstąpienia Szkocji do UE. Według niej UE powinna "pozytywnie zaangażować się" w Szkocji w przypadku uzyskania przez nią niepodległości, jeśli doszłoby w niej do przeprowadzenia zgodnego z prawem referendum. W analizie dodano, że Szkocja nie powinna się spodziewać "specjalnego traktowania" oraz że szkocki rząd musiałby zaakceptować wszystkie obowiązki związane z wejściem do UE, łącznie z przystąpieniem do strefy euro.