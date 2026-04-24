Tusk o "uldze" wśród liderów. "Po raz pierwszy od lat w sali nie ma Rosjan"
"Spotkanie Rady Europejskiej. Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan. Ogromna ulga" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Szef rządu przebywa na Cyprze, gdzie trwa nieformalny szczyt Unii Europejskiej.
Tusk: jest przyszłość dla Europy
Nastrój wśród europejskich przywódców Tusk komentował też w piątkowej rozmowie z dziennikarzami. - Wczoraj można było odczuć ogromną ulgę pośród liderów, bo po raz pierwszy od lat nie było na sali żadnych Rosjan obecnych, jeżeli państwo wiecie o czym mówię, ale żarty na bok - powiedział szef polskiego rządu.
- Jestem naprawdę zadowolony, ponieważ nastroje są zupełnie inne. Nie tylko z uwagi na sytuację związaną z Ukrainą, Rosją, ale (też) wybory na Węgrzech są jasnym sygnałem, że demokracja nie przegrywa wszędzie. W Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Rosji słychać było, że demokracja nie ma szans wobec autorytaryzmu (...). A nie, to nie jest prawda. Zwycięstwo (w wyborach na Węgrzech przywódcy opozycji Petera - red.) Magyara jest czymś naprawdę ważnym - podkreślił Tusk.
- To pokazuje, że jest przyszłość dla Europy, dla demokracji, dla praworządności, że nie jesteśmy narażeni, chcąc walczyć z korupcją, z tak silnymi postaciami jak Viktor Orban. Wiem, że nic w dzisiejszych czasach nie jest łatwe, ale przynajmniej możemy cieszyć się z tego, bardzo cieszyć się z tego, że tak, jest przyszłość dla Europy - dodał.
Ustępujący premier Węgier Viktor Orban zrezygnował z uczestnictwa w szczycie. Jego partia Fidesz przegrała wybory parlamentarne, w których zwycięstwo odniosła Tisza Petera Magyara. Uzyskała ona większość konstytucyjną.
W trakcie kampanii wyborczej na Węgrzech media ujawniły kontakty szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Wynika z nich, że Szijjarto regularnie przekazywał Ławrowowi informacje ze szczytów europejskich.
