"Świat Tusk o "uldze" wśród liderów. "Po raz pierwszy od lat w sali nie ma Rosjan" Oprac. Kuba Koprzywa |

"Spotkanie Rady Europejskiej. Po raz pierwszy od lat na sali nie ma Rosjan. Ogromna ulga" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Szef rządu przebywa na Cyprze, gdzie trwa nieformalny szczyt Unii Europejskiej.

European Council meeting. For the first time in years there are no Russians in the room. Huge relief. — Donald Tusk (@donaldtusk) April 24, 2026

Tusk: jest przyszłość dla Europy

Nastrój wśród europejskich przywódców Tusk komentował też w piątkowej rozmowie z dziennikarzami. - Wczoraj można było odczuć ogromną ulgę pośród liderów, bo po raz pierwszy od lat nie było na sali żadnych Rosjan obecnych, jeżeli państwo wiecie o czym mówię, ale żarty na bok - powiedział szef polskiego rządu.

- Jestem naprawdę zadowolony, ponieważ nastroje są zupełnie inne. Nie tylko z uwagi na sytuację związaną z Ukrainą, Rosją, ale (też) wybory na Węgrzech są jasnym sygnałem, że demokracja nie przegrywa wszędzie. W Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Rosji słychać było, że demokracja nie ma szans wobec autorytaryzmu (...). A nie, to nie jest prawda. Zwycięstwo (w wyborach na Węgrzech przywódcy opozycji Petera - red.) Magyara jest czymś naprawdę ważnym - podkreślił Tusk.

- To pokazuje, że jest przyszłość dla Europy, dla demokracji, dla praworządności, że nie jesteśmy narażeni, chcąc walczyć z korupcją, z tak silnymi postaciami jak Viktor Orban. Wiem, że nic w dzisiejszych czasach nie jest łatwe, ale przynajmniej możemy cieszyć się z tego, bardzo cieszyć się z tego, że tak, jest przyszłość dla Europy - dodał.

Ustępujący premier Węgier Viktor Orban zrezygnował z uczestnictwa w szczycie. Jego partia Fidesz przegrała wybory parlamentarne, w których zwycięstwo odniosła Tisza Petera Magyara. Uzyskała ona większość konstytucyjną.

W trakcie kampanii wyborczej na Węgrzech media ujawniły kontakty szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjarto z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Wynika z nich, że Szijjarto regularnie przekazywał Ławrowowi informacje ze szczytów europejskich.