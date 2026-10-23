Świat "Myślałem, że zanim odejdzie, to zadzwoni". Donald Tusk o decyzji Pełczyńskiej-Nałęcz Kamila Grenczyn |

Tusk o Pełczyńskiej-Nałęcz. "Od dłuższego czasu ta współpraca nie była najłatwiejsza" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Donald Tusk na briefingu prasowym w Bengaluru, w trakcie swojej wizyty w Indiach, był pytany, jak ocenia decyzję ministry funduszy i polityki regionalnej oraz liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o odejściu z rządu. Po tym pytaniu szef rządu przez kilka sekund milczał. - Myślałem, że zanim odejdzie, to zadzwoni chociaż i powie, że znudziła się ta praca - powiedział po chwili.

- Nie będę się "wyzłośliwiał". Od dłuższego czasu ta współpraca nie była najłatwiejsza i nie mówię tylko o sobie. Ja nie mam uprzedzeń, niezależnie od tego, jak co kto myśli. Staram się wyciągnąć wszystko, co najlepsze z ludzi wtedy, kiedy z nimi pracuję - zaznaczył.

Donald Tusk rozmawia z dziennikarzami w Bengaluru Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Kto przejmie resort po Pełczyńskiej-Nałęcz? Tusk: mam dwie kandydatury

Tusk ocenił, że Pełczyńska-Nałęcz "jest politycznie bardzo pogubiona", po czym ponownie przez kilka sekund milczał. - Stało się, ale nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie dla dalszej pracy koalicji (...). Nie chcę w żaden sposób deprecjonować znaczenia politycznego pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ale intuicja mi mówi, że jest to jej indywidualna decyzja i że jeśli chodzi o samą koalicję 15 października, chyba nic się nie zmieni - powiedział.

Szef rządu był też pytany o to, kto przejmie resort funduszy i polityki regionalnej. Jak ujawnił, "ma dwie kandydatury, dwie świetne". - Jedna i druga to kobieta. Bardzo kompetentna, będę się czuł bardzo bezpiecznie, ale nie chce telefonicznie tylko konsultować, więc tuż po powrocie poznacie państwo nazwisko - zapowiedział.

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Odejście Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z rządu

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o odejściu z rządu w czwartek wieczorem na platformie X. Stało się to po głosowaniu w Sejmie, gdy odrzucono nowelizację dotyczącą zniesienia dwukadencyjności w samorządach.

"Wygraliśmy! Zmiana, której chce 75 procent Polaków dojdzie do skutku! Stało się to jednak pomimo głosów koalicji 15 października. Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - oświadczyła.

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Jak przekonywała, "odchodzi z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla niej ważniejsze niż stołki". Liderka Polski 2050 poinformowała przy tym, że "partię zostawia w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił". Chodzi o Szymona Hołownię, wicemarszałka Sejmu i wcześniejszego lidera ugrupowania.