Uśmiechy i serdeczne uściski. Tak Donald Tusk został powitany w Brukseli przez europejskich przywódców

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel czy przewodnicząca Paramentu Europejskiego Roberta Metsola - to tylko niektórzy unijni przywódcy, którzy powitali Donalda Tuska, gdy ten jako nowy szef polskiego rządu przyleciał do Brukseli. Tusk wymienił także liczne uściski dłoni z szefami rządów poszczególnych krajów.

Nowy szef polskiego rządu mówił w Brukseli, że "Polska wróciła do Europy". - Dla mnie to najważniejsza chwila w moim życiu politycznym. To nie było łatwe - przyznał.

"Powrót" słowem kluczowym

Przed przylotem Tuska do Brukseli korespondent TVN24 Maciej Sokołowski relacjonował, że w (tutejszych - przyp. red.) komentarzach pojawia się zawsze jedno słowo - "powrót" Donalda Tuska do Rady Europejskiej, powrót Polski do grona państw demokratycznych, powrót Polski do demokracji.